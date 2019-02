Lawinenniedergang in Crans-Montana – laut Gemeindepräsident bis zu 12 Personen verschüttet



Lawinenniedergang in Crans-Montana – laut Gemeindepräsident bis zu 12 Personen verschüttet

Bei einem Lawinenabgang in Crans-Montana VS sind mehrere Personen verschüttet worden. Suchtrupps, Rettungskräfte und Helikopter seien im Einsatz, teilte die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mit.

Es seien immer noch zwischen zehn und zwölf Menschen begraben, zitierte lenouvelliste.ch am Nachmittag den Gemeindepräsidenten von Crans-Montana, Nicolas Féraud. Die offizielle Zahl der Verschütteten sowie allfälliger Verletzten oder Todesopfer war zunächst unbekannt.

Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis pic.twitter.com/YgsCqXQMrt — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) 19. Februar 2019

Wie viele Menschen verschüttet wurden, war zunächst unklar. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Lawinenabgang am frühen Nachmittag in der Region La Plaine Morte. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben von lenouvelliste.ch wurde rund ein Dutzend Menschen von der Lawine mitgerissen. Es seien immer noch zwischen zehn und zwölf Menschen begraben, zitierte das Onlineportal den Gemeindepräsidenten von Crans-Montana, Nicolas Féraud.

Ein Zeuge sagte, dass vier Hubschrauber vor Ort aktiv seien. Ihm zufolge seien bereits vier Personen aus der Lawine gerettet worden.

Die Rettung sei schwierig, weil Skifahrer, die den markierten Pisten folgen in der Regel keine Lawinenausrüstung mittragen. Hinzu kommt, dass der Nachmittagsschnee, der relativ hohen Temperaturen ausgesetzt ist, sehr schwer ist.

#LawinenniedergangCrans_Montana : 14:15 Lawinenniedergang Region Plaine-Morte - Rettungskräfte auf Platz - mehrere Personen mitgerissen - Informationen folgen - Kapo VS — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) 19. Februar 2019

Nicht verifizierte Bilder und Videos auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zeigten, dass ein grosser Teil einer Skipiste von der Lawine getroffen wurde.

Avalanche Crans Montana pic.twitter.com/Yt1CcejU4H — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) 19. Februar 2019

In der Region bei Crans-Montana VS, wo am Dienstagnachmittag eine Lawine auf eine Piste niedergegangen war und mehrere Menschen verschüttete, galt eine mässige Lawinengefahr. Das ist die zweittiefste von fünf Gefahrenstufen.(whr/sda)

Crans-Montana: une avalanche emporte plusieurs personnes sur les pistes https://t.co/c5R5bnIXX2 — 24heures (@24heuresch) 19. Februar 2019

Aktuelle Polizeibilder

Drohne soll Lawinenopfer schneller orten Video: srf

Abonniere unseren Newsletter