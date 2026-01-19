Video: watson/elena maria müller

Mehrere Stockwerke hoch – Kamtschatka versinkt im Schnee

Ein historisch intensiver Sturm brachte in Teilen Russlands riesige Schneemassen mit sich. Seit mehreren Tagen fallen auf der russischen Halbinsel Kamtschatka grosse Mengen Schnee und das in Kombination mit starkem Wind. Teilweise haben sich die Schneemassen bis zu mehreren Stockwerken aufgetürmt. Mit der Folge, dass Hauseingänge, Strassen und Autos komplett zugeschneit wurden, wie Videos, die auf Social Media kursieren, zeigen.

Entsprechend wurde der Notstand ausgerufen. Es besteht die Gefahr von Dachlawinen. Der öffentliche Verkehr ist lahmgelegt und Schulen bleiben geschlossen. Entsprechend müssen sich die Einwohner:innen Kamtschatkas ihre Wege freischaufeln oder nehmen – wie es Videos zeigen – den Schlitten vom Balkon in den Innenhof. (emm)

