GNTM: Hamburger ist in der Top 10 – wer ist der Student?

Die aktuelle GNTM-Staffel neigt sich dem Ende zu. Nur noch zehn Nachwuchsmodels sind im Rennen – einer von ihnen ist der 24-jährige Luis Flügel aus Hamburg.

Agnes-Maria Noha / t-online

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Am Donnerstag ist es wieder so weit: Eine neue Folge der diesjährigen «Germany's Next Topmodel»-Staffel flimmert über die heimischen Bildschirme. Mittlerweile kämpfen nur noch zehn Kandidaten um die zwei heiss begehrten Titel, fünf Frauen und fünf Männer: In nur wenigen Wochen, am 28. Mai, findet das Finale statt. Auch Luis Flügel aus Hamburg hat noch Chancen auf den Sieg.

Bereits vor seiner Teilnahme sammelte der 24-Jährige erste Erfahrungen als Model: Der Student stand unter anderem für zwei Kampagnen für den Luxusdesigner Prada vor der Kamera. Dabei habe man aber sein Gesicht nicht richtig gesehen, erzählte Luis Flügel im Joyn-Interview.

Bei GNTM möchte er sein Gesicht jetzt zeigen und seine Familie stolz machen. In Hinblick auf den Wettbewerb zeigte er sich optimistisch: «Ich habe gute Chancen aufgrund meiner Wandelbarkeit, meines Looks, Gesichtsausdrucks und meines Walks.» Zu seinen optischen Wiedererkennungsmalen zählen laut Luis Flügel sein markantes Gesicht, sein Schmollmund und seine Augen.

Programmänderung am 7. Mai

Sein Gesicht hat der Hamburger mittlerweile recht oft präsentiert, bis in die Top 10 hat er es schon geschafft. Auf dem Weg dahin ergatterte er sogar einen Job für Organics by Red Bull und ist jetzt Teil einer Werbekampagne für die Getränkefirma.

Ob Luis Flügel es noch eine Runde weiter schafft und weiterhin die Chance auf den Titel hat, wird sich am Donnerstagabend auf ProSieben zeigen – heute jedoch etwas später als gewohnt. Denn der «Germany's Next Topmodel»-Start verschiebt sich um 15 Minuten. Grund für die kurzfristige Programmänderung sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Denn die beiden Entertainer haben am Mittwochabend in der Sendung «Joko & Klaas gegen ProSieben» den Sender geschlagen – und sich damit 15 Minuten Sendezeit gesichert.

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