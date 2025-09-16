wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger

Champions League: Arsenal müht sich in Bilbao zum Sieg – PSV verliert

Arsenal&#039;s Gabriel Martinelli celebrates after scoring the opening goal of his team during the Champions League opening phase soccer match between Athletic Bilbao and Arsenal at the San Mames stad ...
In der 72. Minute sorgt Gabriel Martinelli für den erlösenden Treffer: Arsenal siegt in Bilbao.Bild: keystone

Arsenal müht sich in Bilbao zum Sieg – PSV verliert zum Champions-League-Auftakt

16.09.2025, 17:4516.09.2025, 22:43
Inhaltsverzeichnis
Bilbao – Arsenal 0:2PSV – Saint-Gilloise 1:3

Bilbao – Arsenal 0:2

In der 72. Minute fällt der Treffer doch noch: Der nur 36 Sekunden zuvor eingewechselte Gabriel Martinelli traf nach einem schnellen Gegenstoss zur Führung für Arsenal. Der 24-jährige Brasilianer blieb nach einem Steilpass von Leandro Trossard alleine vor Bilbao-Keeper Unai Simon cool und schoss zum 1:0 ein. Eine Viertelstunde später sorgte Trossard, auch er ein Joker, für die Entscheidung. Dieses Mal kam die schöne Vorarbeit von Martinelli, der 30-jährige Belgier profitierte bei seinem Schuss dann davon, dass dieser noch abgefälscht wurde.

Zuvor hatte Athletic Bilbao im San Mames, das im Volksmund auch «Kathedrale» genannt wird, gut dagegen gehalten. Echte Torchancen gab es lange nicht zu sehen. Die Basken überliessen den Gunners das Spiel und setzten mehrheitlich auf Konter, doch führte auch das kaum zu gefährlichen Szenen. Weil Bilbao vor Martinellis Tor die defensive Stabilität kurzzeitig verlor, geht es im ersten Champions-League-Spiel seit der Saison 2014/15 leer aus. Arsenal und Trainer Mikel Arteta mit dem goldenen Händchen können sich hingegen doch noch über einen gelungenen Auftakt freuen.

Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0).
SR Rumsas (LTU).
Tore: 72. Martinelli 0:1. 87. Trossard 0:2.

Liveticker
Juve kommt gegen BVB dank spätem Doppelschlag zum 4:4 – Real Madrid zittert sich zu Sieg

PSV – Saint-Gilloise 1:3

Champions-League-Debütant Royale Union Saint-Gilloise siegt in Eindhoven überraschend 3:1. Die Belgier gingen schon früh durch einen Penalty von Promise David in Führung, noch vor der Pause erhöhte Anouar Ait El Hadj, nachdem ihn die Defensive der Niederländer einfach durchmarschieren gelassen hatte. In der 2. Halbzeit war PSV Eindhoven zwar spielbestimmend, doch traf in der 81. Minute dann Kevin Mac Allister für die Gäste. Eindhoven gelang dank Ruben van Bommel, dem Sohn von Niederlande-Legende Mark, lediglich noch ein Ehrentreffer.

Bei Union Saint-Gilloise kam in der 67. Minute der Schweizer U21-Nationalspieler Marc Giger ins Spiel und machte damit innerhalb von acht Monaten den Sprung von der Challenge League in die Champions League perfekt. Der 21-jährige Mittelstürmer hatte im letzten Winter von Schaffhausen zum Meister aus Brüssel gewechselt.

2025-09-16 PSV Eindhoven v Royale Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 EINDHOVEN, NETHERLANDS - SEPTEMBER 16: Marc Giger of Royale Union Saint-Gilloise runs with the b ...
Marc Giger feierte sein Champions-League-Debüt.Bild: www.imago-images.de

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1:3 (0:2).
SR Taylor (ENG).
Tore: 9. David (Penalty) 0:1. 39. Ait El Hadj 0:2. 81. Mac Allister 0:3. 90. Van Bommel 1:3.
Bemerkungen: Union Saint-Gilloise mit Giger (ab 67.) (nih/sda)

Quizzticle
Die Champions League startet – sag uns, wer in dieser Saison alles dabei ist
Mehr Sport:
In der Champions League droht die Bank: Sommer bangt um seinen Stammplatz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
TV-Kommentatoren bei Kambundji-Sieg aus dem Häuschen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
4
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
5
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys