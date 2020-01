«Dr. Dolittle» und 14 weitere Filme, die so richtig schön gefloppt sind



«Dr. Dolittle» und 14 weitere Filme, die finanziell abgestürzt sind

Gerade eben ist das Remake von «Dr. Dolittle» in unseren Kinos angelaufen. Was, das hast du nicht mitgekriegt? Kein Problem, denn so dürfte es so ziemlich allen gegangen sein. Für das produzierende Studio Universal Pictures bedeutet dies aber ein Fiasko. 100 Millionen Dollar Verlust wird «Dr. Dolittle» nach ersten Schätzungen von Analysten machen.

Trailer zu «Dr. Dolittle»: Video: YouTube/KinoCheck

Für Universal ist das besonders bitter, da sie erst gerade mit «Cats» einen Flop verkraften mussten, der sie mindestens 65,5 Millionen kosten dürfte. Überhaupt floppen in den letzten Monaten so viele Filme wie kaum zuvor – und nicht alle davon sind teure CGI-Bombastproduktionen. Wir haben 14 weitere der finanziell grössten Kinoflops der letzten 12 Monate für euch aufgelistet.

Hinweis Den effektiven Verlust, den ein Film nach der Kinoauswertung gemacht hat, spiegeln die Zahlen in diesem Artikel nicht wider. Oft kommen noch weitere Kosten hinzu, wie beispielsweise Werbeausgaben und Beteiligung der Schauspieler am Einspielergebnis.



Auch die 50 Prozent Abzug für die Kinos ist nur ein Durchschnitt und variiert von Land zu Land und von Film zu Film. Daher sind die Zahlen nur als Annäherung an den effektiven Verlust zu betrachten. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Verlust in der Realität meist höher ist als in unserer simplen Rechnung.

«Doctor Sleeps Erwachen»

«Doctor Sleeps Erwachen» ist die Fortsetzung zum Kultfilm «The Shining». Darin erleben wir einen mittlerweile erwachsenen Dan Torrance, der ein Mädchen mit gleichen Kräften entdeckt.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 77 Prozent

77 Prozent Zuschauer: 89 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: warner bros./watson | quelle: box office mojo

«3 Engel für Charlie»

Als eine junge Ingenieurin Bedenken gegenüber einer neu entwickelten Technologie äussert, will die betreffende Firma dies unter den Tisch kehren. Daher schaltet sich das Engels-Team ein, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 52 Prozent

52 Prozent Zuschauer: 78 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: sony pictures/watson | quelle: box office mojo

«Tolkien»

Das Biopic erzählt die Geschichte von J. R. R. Tolkien, der mit «Der Hobbit» und der Trilogie «Der Herr der Ringe» Weltruhm erlangte und sowohl das Fantasy-Genre als auch die Populärkultur bis heute prägt.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 50 Prozent

50 Prozent Zuschauer: 73 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: fox searchlight/watson | quelle: imdb pro

«Im Netz der Versuchung»

Der Fischerboot-Kapitän Baker Dill führt ein entspanntes Leben in der Karibik. Doch dann taucht plötzlich seine Ex-Frau auf und verlangt von ihm, ihr zu helfen, ihren neuen Mann zu ermorden.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 20 Prozent

20 Prozent Zuschauer: 29 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: aviron pictures/watson | quelle: box office mojo

«Captive State»

Zehn Jahre nach einer Alieninvasion kämpfen die Menschen in Chicago noch immer gegen die Invasoren. Der junge Gabriel wird vom Polizisten Mulligan für eine Rebellengruppe rekrutiert. Doch nicht alle Menschen sind den Aliens feindlich gesinnt.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 44 Prozent

44 Prozent Zuschauer: 38 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: dreamworks/watson | quelle: imdb pro

«Hellboy»

Der Dämon Hellboy arbeitet für eine Geheimorganisation der Menschen, um die Welt vor dem Bösen zu beschützen. Für einen neuen Auftrag muss er nach London, denn die Blutkönigin Nimue will das Ende der Welt herbeiführen.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 17 Prozent

17 Prozent Zuschauer: 50 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: lionsgate/watson | quelle: box office mojo

«UglyDolls»

In UglyVille leben die UglyDolls, plüschige Wesen, die nicht besonders schön aussehen. Eines Tages machen sie sich auf zur Stadt Perfektion, wo jeder perfekt ist. Dort wollen sie lernen, perfekt zu sein, damit auch sie eines Tages ein Kind finden, das sie liebhaben wird.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 27 Prozent

27 Prozent Zuschauer: 56 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: stx entertainment/watson | quelle: box office mojo

«Playmobil – Der Film»

Als der Junge Charlie auf magische Weise in das Playmobil-Universum gesogen wird, ist es an seiner älteren Schwester, ihn dort wieder herauszuholen. Doch die Rettungsaktion gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 17 Prozent

17 Prozent Zuschauer: 61 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: stx entertainment/watson | quelle: box office mojo

«Der Distelfink»

Der junge Theo findet bei der wohlhabenden Familie eines Freundes Unterschlupf, nachdem seine Mutter bei einem Bombenattentat im Museum of Art umgekommen ist.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 24 Prozent

24 Prozent Zuschauer: 72 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: warner bros./watson | quelle: box office mojo

«Gemini Man»

Henry Brogan hat seine besten Tage als NSA-Agent und Hitman hinter sich und möchte in Pension gehen. Doch dann steht er plötzlich selbst auf der Abschussliste. Der Killer entpuppt sich als jüngerer Klon von Brogan.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 26 Prozent

26 Prozent Zuschauer: 83 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: paramount/watson | quelle: box office mojo

«Terminator: Dark Fate»

27 Jahre nach den Ereignissen aus «Terminator 2» hat Skynet erneut einen Roboter aus der Zukunft geschickt. Dieses Mal soll eine junge Frau namens Dani Ramos eliminiert werden. Sarah Connor hat da aber etwas dagegen.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 70 Prozent

70 Prozent Zuschauer: 82 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: paramount/watson | quelle: box office mojo

«Cats»

Als die Katze Victoria in den Strassen von London ausgesetzt wird, lernt sie eine Gang von Strassenkatzen kennen. Diese nimmt sie auf und führt sie in die Tradition des Jellicle-Balls ein, einer Zeremonie, an deren Ende einer Katze ein neues Leben geschenkt wird.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 20 Prozent

20 Prozent Zuschauer: 53 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: universal/watson

«X-Men: Dark Phoenix»

Die Mutantin Jean Grey hat immer mehr Mühe, ihre schier unermesslichen Kräfte unter Kontrolle zu halten. Schon bald stehen die X-Men vor einer schwierigen Entscheidung: Ist das Leben eines Teammitglieds mehr wert als das der ganzen Welt?

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker: 23 Prozent

23 Prozent Zuschauer: 64 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: 20th century fox/watson | quelle: box office mojo

«Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer»

Sir Lionel Frost möchte das fehlende Bindeglied zwischen den modernen Menschen und den ersten Menschen finden. Damit will er endlich die Anerkennung, die ihm seiner Meinung nach zusteht. Tatsächlich findet er die Kreatur, doch diese ist so ganz anders als erwartet.

Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Kritiker : 89 Prozent

: 89 Prozent Zuschauer: 66 Prozent

Ungefähr so tief steckt der Film im Minus: bild: aardman/watson | quelle: imdb pro