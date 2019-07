Über 100 Passagiere mussten nach S-Bahn-Crash in Zürich im Zug schlafen



Kleine Ursache, grosse Wirkung: Zwei leere S-Bahnen stiessen am Donnerstagabend bei der Serviceanlage Zürich-Herdern zusammen. Wie die SBB am Freitagabend mitteilten, wurde ein Lokführer leicht verletzt.

Durch den Unfall wurden mehrere S-Bahn-Kompositionen und der Nachtzug nach Budapest auf einem Abstellfeld blockiert. Über 100 Reisende mussten darum die Nacht in einem Railjet der ÖBB verbringen, der eigens auf einem Gleis abgestellt wurde. Die Passagiere seien betreut worden und hätten ihre Reise am frühen Morgen antreten können, so die SBB weiter.

Bei der Kollision entgleisten drei S-Bahn-Wagen. Es entstand ein Sachschaden in unbestimmter Höhe an den beiden Zügen und an den Bahnanlagen. Das beschädigte Gleis wird am Wochenende repariert. Die Arbeiten sollten aber keine Auswirkungen auf den Reiseverkehr haben.

(amü)

