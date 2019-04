Neuer Post-CEO Roberto Cirillo stellt sich der Öffentlichkeit vor



Bild: KEYSTONE

Der neue starke Mann bei der Schweizerischen Post, Roberto Cirillo, hat sich am Mittwoch an einer Medienkonferenz am Post-Hauptsitz in Bern der Öffentlichkeit präsentiert. Der 47-jährige Tessiner erklärte, er glaube an eine starke und selbstfinanzierte Post.

Es sei heute zu früh, eine Strategie zu präsentieren, wie er die Post in die Zukunft zu lenken gedenke, erklärte der neue Post-CEO vor den Medien. «Ich will erst herausfinden, was die Gene der Post sind.» Deshalb werde er die Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz besuchen. «Sie sind nicht nur das Gesicht der Post, sie sind die Post.»

«Wir brauchen eine Gesamtschau», sagte Cirillo. Es sei an der Zeit, ein Gesamtbild zu schaffen über das Angebot und die Finanzierung der Grundversorgung der Zukunft.

Roberto Cirillo hat am 1. April seine Tätigkeit als neuer Konzernleiter der Schweizerischen Post aufgenommen. Er löst Ulrich Hurni ab, der die Post seit Juni 2018 interimistisch geleitet hat. Cirillo wird nach der Generalversammlung der Post am 16. April 2019 die operative Führung des Konzerns übernehmen. (aeg/sda)

