Psychoanalytiker: «Offenbar hofft Thomas N., sein Leben neu beginnen zu können»

Der pensionierte Aarauer Psychoanalytiker Peter Widmer sieht beim Mörder von Rupperswil einige Parallelen zum Piloten, der eine Germanwings-Maschine zum Absturz brachte, zum norwegischen Attentäter Anders Breivik und zum Schützen von München, der bei einem Einkaufszentrum mehrere Menschen umbrachte.

Fabian Hägler / ch media

«Ende 2015 geschah nur ein paar Kilometer von meinem Wohnort entfernt ein Mord, welcher an Brutalität seinesgleichen sucht.» So beginnt das Kapitel mit dem Titel «Mord ohne erkennbares Motiv?» im neuen Buch «Destruktion des Ichs» des pensionierten Aarauer Psychoanalytikers Peter Widmer, das sich mit dem Vierfachmord von Rupperswil befasst.

Widmer kennt den Fall aus den Medien, er hat keine Einsicht in die psychiatrischen Gutachten über Thomas N., der kurz vor Weihnachten eine 48-jährige Frau, ihre zwei Söhne – 13- und 19-jährig – und die 21-jährige Freundin des älteren Sohnes äusserst brutal ermordete. Der renommierte Psychoanalytiker hat aber eine eigene These zur psychischen Verfassung und zum Motiv des Mörders, die er auf wenigen Seiten präzis darlegt.

Unheimlich ist für Peter Widmer, wie viel bei den Lebensumständen von Thomas N. unter die Kategorie «normal» fällt: «unauffällige Kindheit, gute Schulleistungen, Besuch der Kantonsschule mit Matura-Abschluss, bürgerliches Elternhaus», zählt er auf.

Der spätere Mörder lebte in einer Blase, in der er gut versorgt wurde

Doch was hat den scheinbar normalen 33-Jährigen dazu gebracht, diese unbegreifliche Bluttat zu verüben? Psychoanalytiker Widmer sieht ein Lügengebäude, das Thomas N. aufgebaut hatte, und vor dessen Einsturz er sich fürchtete. Jahrelang spielte er seinem Umfeld etwas vor: «Sein angebliches Medizinstudium erwies sich als Lüge; er verliess zwar regelmässig seinen Wohnort, um an die Universität zu fahren – was sich als Schein herausstellte. Die Finanzierung seines Lebens erfolgte durch die Eltern, die nichts von seinen Lügen wussten; da der Vater bald nach Thomas’ Matura starb, liess er sich von der Mutter aushalten», schreibt Widmer.

Der spätere Vierfachmörder lebte nach Ansicht des Psychoanalytikers «in einer Blase, in der er gut versorgt wurde». Thomas N. habe davon geträumt, Jurist oder Mediziner zu werden, «also von Berufen, in denen er jemand wäre, einen Status hatte, ein Meister wäre – der er schon vorher war: Meister seiner Träume», fährt der Psychoanalytiker fort.

Doch dieses Leben in einer Traumwelt konnte nicht endlos weitergehen: «Einmal hätte Thomas N. seiner Mutter sagen müssen, dass er sie über Jahre angelogen hatte, dass sie nicht erwarten konnte, er mache einen Abschluss an der Universität, dass er auch finanziell nicht selbstständig werden könne», schreibt Widmer.

Thomas N. müsse «gespürt, gewusst haben, dass eine grundlegende Änderung bevorstand und es am besten wäre, diese selbst zu gestalten», doch viele Varianten gab es laut Widmer nicht. «Eine Beziehung einzugehen, war kaum möglich, dann wäre sein Lügengebäude aufgeflogen. Sich einen Ruck zu geben und ernsthaft eine Ausbildung zu beginnen, dafür war es zu spät. Sich ins Ausland abzusetzen, wäre eine Möglichkeit gewesen, dafür fehlte aber das Geld.»

Thomas N. hatte den Eindruck, dass ihn niemand ernst nahm

Zudem hatte Thomas N. aus Sicht des Psychoanalytikers keine Lust, «sich plötzlich Anforderungen zu stellen, wo er doch bisher ein so schönes, genussvolles Leben gehabt hatte. Es blieb nur, sein bisheriges Leben in der Blase fortzusetzen, aber in einer anderen Blase – im Gefängnis», fasst er zusammen. Das nahende Ende seiner Traumwelt löste bei Thomas N. «eine narzisstische Wut aus und brachte ihn auf den Gedanken, ein Rebell gegen die Gesellschaft zu werden», schreibt Widmer.

Der spätere Mörder hatte offenbar den Eindruck, dass niemand ihn wirklich ernst nahm, nicht einmal seine Angehörigen. Thomas N. habe den Weg der Destruktion gewählt, laut Widmer aus einer Wut heraus, «die nicht spontan war, sondern allmählich in ihm wuchs und von Verachtung genährt wurde». Er dürfte sich gefragt haben: «Was waren das für unbedarfte Typen, die sich so leicht belügen, täuschen liessen, sie verdienten nichts Besseres als den Tod, damit er, Thomas N., nicht in dieses beschissene Leben eintreten müsste!», schreibt der Psychoanalytiker.

Thomas N.: «Ein vielfacher Mörder, der Gutachter und Gericht verwirrte»

So bildete sich beim Mörder laut Widmer eine Wut «gegen Seinesgleichen, gegen Familien, in denen er dieselben Unwahrheiten, Probleme und Verlogenheiten sah». An so einer Familie haber er ein Exempel statuieren wollen, vermutet Widmer – die Opfer gehörten einer Patchwork-Familie an. Zudem hatte Thomas N. der Welt «noch nicht gezeigt, wer er war, wozu er imstande war, was er konnte».

Der Mord durfte daher kein gewöhnlicher sein, «weder Raubmord noch Sexualmord, noch Kindermord, sondern alles zugleich, ein Gemisch von Delikten, dessen Planung und Durchführung höchste Ansprüche an seinen Intellekt, und seine Geduld stellte». Raffiniert, kaltblütig, exzessiv, alle Vorstellungen übersteigend – so beschreibt Widmer die Tat von Thomas N., «begleitet von Verachtung für die Spurensucher». So habe er weitere Morde geplant, «wohlwissend, dass auch eine solche Fortsetzung seines verlogenen Lebens ein Ende haben würde».

Thomas N. stilisierte sich laut Widmer «zu einem vielfachen Mörder, der auch die Gutachter und das Gericht verwirrte, wenn sie fragten, ob er homosexuell sei oder letztlich aus Geldnot gehandelt habe, ob er pädophil sei oder doch eher ein Sadist, ob er zurechnungsfähig oder doch wahnsinnig sei, ob er aus Freiheit gehandelt habe und deswegen nicht einmal therapierbar sei».

Psychoanalytiker im Interview: «Intelligenz ist nicht per se positiv»

Die AZ hat mit Widmer über seine Analyse gesprochen, die kürzlich in der NZZ so gewürdigt wurde: «Was er in wenigen Zeilen etwa zum sogenannten Vierfachmord von Rupperswil notiert, der 2015 die vorweihnächtliche Schweiz schockierte, übertrifft an Plausibilität alles, was in den Medien zu lesen war, inklusive der psychiatrischen Gutachten.»

Thomas N. wird als intelligent beschrieben – war ihm nicht klar, dass er eine lange Freiheitsstrafe oder die Verwahrung kassieren würde, oder war ihm das egal?

Peter Widmer: Intelligenz ist nicht per se eine positive Eigenschaft, im Fall Rupperswil hat Thomas N. meiner Ansicht nach seine ganze Intelligenz in den Dienst seines mörderischen Projekts gestellt. Er hat seine Tat nicht im Affekt begangen, sondern sorgfältig und in allen Details geplant. Die brutale Ausführung entstand nicht aus einer Aggression oder einem sexuellen Trieb, der ihn überkommen hätte. Vielmehr war sein Vorgehen berechnend und vorbereitet, ähnlich wie beim Attentäter, der in München in einem Einkaufszentrum neun Menschen erschoss, oder auch Anders Breivik, der in Norwegen 77 Menschen umbrachte.

Sie schreiben, Thomas N. wirke nach aussen normal, komme aus einer gutbürgerlichen Familie, habe die Kantonsschule besucht – wie lässt sich erklären, dass ein junger Mann mit guten Voraussetzungen zum Mörder wird?

Meine These ist, dass sich Thomas N. derart in ein Lügengebilde verstrickt hatte, dass es für ihn keinen Weg zurück gab. Er hatte seinem Umfeld und auch seiner Mutter jahrelang vorgespielt, ein erfolgreicher Student zu sein, obwohl er tatsächlich nicht an der Uni war. Wäre dies aufgeflogen und hätte sein Umfeld erfahren, dass er keinen Erfolg hatte und nicht für sich selber sorgen konnte, wäre diese eine starke Kränkung und eine Verletzung seines Ansehens gewesen. Hier gibt es eine Analogie zum Piloten von Germanwings, der ein Flugzeug geplant und bewusst zum Absturz brachte. Der Mann befand sich wegen psychischer Probleme in ärztlicher Behandlung, verheimlichte dies aber vor der Fluggesellschaft und dem beruflichen Umfeld – ähnlich wie Thomas N. seinen Misserfolg im Studium verheimlichte.

Der Vierfachmord ist ein erschütterndes Verbrechen, das brutale Vorgehen für viele unbegreiflich. Wie kann ein Mensch, der als Juniorentrainer aktiv ist und Hunde mag, eine solche Tat begehen?

Thomas N. hat von einem bestimmten Zeitpunkt an die anderen Menschen abgelehnt und gehasst. Zudem wollte er seiner Umwelt meiner Ansicht nach zeigen, dass er mit seiner Intelligenz sehr wohl Aufsehen erregen konnte. Eine offene Frage ist für mich, wann bei ihm der Punkt erreicht war, an dem es kein Zurück mehr gab, wann und warum der endgültige Entscheid erfolgte, den Mord zu begehen.

Sie schreiben, Thomas N. habe sich von Personen in seinem Umfeld nicht wahrgenommen gefühlt, weil diese sein Lügengebilde nicht erkannten. Was wäre passiert, wenn dies früher aufgeflogen wäre?

Das wäre am Anfang zwar eine sehr kränkende und schmerzhafte Erfahrung für Thomas N. gewesen, wenn ihm zum Beispiel seine Mutter auf die Schliche gekommen wäre. Es hätte wohl zu einer persönlichen Krise bei ihm geführt, aber auch die spätere Tat verhindert. Thomas N. lebte in einer Art Traumwelt, daraus wäre er schmerzhaft erwacht, aber das hätte ihm einen Schub geben können, sein Leben neu anzufangen.

Diese Traumwelt bezeichnen Sie als Blase und schreiben: «Es blieb nur, sein bisheriges Leben in der Blase fortzusetzen, aber in einer anderen Blase – im Gefängnis». Thomas N. wehrte sich aber gegen die Verwahrung – hatte er realisiert, dass ein ganzes Leben im Gefängnis doch keine Perspektive ist?

Es hat mich gewundert, dass Thomas N. die drohende Verwahrung angefochten hat – aber offenbar hoffte er darauf, nach vielleicht 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis zu kommen und dann sein Leben nochmals neu beginnen zu können. Jetzt ist er auf diesem Nullpunkt angelangt, den er auch hätte erreichen können, wenn sein Lügengebilde früher geplatzt wäre, oder er seinem Umfeld die Wahrheit gesagt hätte.

Peter Widmer: Destruktion des Ichs. Psychosozial-Verlag, Giessen 2021. 273 S., 33 Fr. (aargauerzeitung.ch)

