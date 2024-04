Helikopter stürzt im Unterwallis ab

Ein Helikopter ist am Dienstagmorgen in den Walliser Alpen abgestürzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Region Les Combins zwischen dem Val de Bagnes und dem Val d'Entremont. Ein Einsatz ist im Gange.

Die Rettungskräfte sind vor Ort, wie Stève Léger, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, einen Bericht des Lokalradios Rhône FM am Dienstagvormittag bestätigte. Weitere Informationen konnte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. (sda)