Test Test

Ob es zur Energiekrise kommt, hängt von verschiedenen Daten ab. Wir zeigen die wichtigsten Statistiken und Zahlen dazu.

Alle Energiezahlen auf einen Blick Stromverbrauch Wöchentlicher Verbrauch in GWh. Gasverbrauch Wöchentlicher Verbrauch in GWh. Speicherseen Prozent bis komplette Füllung. Heizöl Preis in Franken pro XXXX Liter.

Stromverbrauch in der Schweiz pro Woche

OK

Der Stromverbrauch in der Schweiz stieg seit 2000 absolut um 6,4 Prozent. Immerhin sank in der gleichen Zeitspanne bis 2020 der Verbrauch pro Kopf um 10,4 Prozent. Allerdings will der Bundesrat bis 2050 die Emission von Treibhausgasen auf netto null senken. Das bedingt eine Elektrifizierung. Doch E-Autos und Wärmepumpen verbrauchen Strom. Der Bund will bis 2035 den Stromverbrauch um 13 Prozent senken. Das dürfte schwierig werden. Die Energieeffizient muss dafür in Bereichen wie Wärmedämmung, Heizungen, Beleuchtung oder der Industrie deutlich gesteigert werden.

OK

Kurzfristig wird die Schweizer Bevölkerung zum Stromsparen aufgerufen. Der Bund lancierte dafür am 31. August 2022 die Kampagne «Energie ist knapp, verschwenden wir sie nicht». Dabei werden der Bevölkerung Wege aufgezeigt, wie mit einfach umsetzbaren Tipps Energie gespart werden kann. Damit soll die mögliche Mangellage verhindert werden. Die Kampagne läuft bis im April 2023.

Gemäss ersten Daten anfangs Oktober aus dem Kanton Zürich zeigte die Kampagne mit Verspätung erste Ergebnisse. Der Stromverbrauch bei Kleinkunden, also Haushalten, ging um rund 5 Prozent zurück, bei Grosskunden (Unternehmen) rund 3 bis 4 Prozent. Swissgrid meldete im August noch, dass die Endkundinnen und -kunden im Vergleich zum Vorjahr rund ein Prozent Strom einsparten, was innerhalb der üblichen Schwankungen liegt.

OK

Mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs entfällt auf Unternehmen. Die Haushalte verbrauchen ungefähr ein Drittel, das Transportwesen einen Anteil von rund 10 Prozent.

Allerdings hängt der Stromverbrauch im Wesentlichen vom Wetter und dem Wirtschaftsgang ab. Diese können Sparbemühungen übertrumpfen. Im April 2020 sorgte der Lockdown für einen Rückgang des Stromverbrauchs von rund 12 Prozent. Dabei waren Läden, Restaurants, Vergnügungsangebote und weitere Betriebe geschlossen.

Gasverbrauch in der Schweiz

Gas macht ungefähr 15 Prozent des nationalen Energieverbrauchs aus. Erdgas wird hauptsächlich zur Wärmeerzeugung genutzt, rund ein Fünftel der Haushalte heizt im Winter mit Gas. Die Schweiz bezieht dieses fast zur Hälfte von Russland, allerdings indirekt über die Gasspeicher in Deutschland. Neue Gas-Lieferquellen zu erschliessen, ist kompliziert, da die Transporte aufwändig – und somit teuer – sind.

OK

Aktuell verfügt der Bund nicht über aktuelle Daten zum Gasverbrauch. Diese werden im Winter aber entscheidend sein im Kampf gegen die Mangellage. Indirekt lässt sich der Gasverbrauch immerhin bestimmen. Weil die Schweiz fast keine Gasspeicher hat, läuft es am Ende praktisch auf den Unterschied zwischen Import und Export heraus, um den Verbrauch annähernd zu bestimmen.

Wir zeigen hier also die Gasmenge, welche in die Schweiz importiert, aber nicht wieder exportiert wird. Berechnet wird dabei die tägliche Differenz. Daraus wird für jeden Tag der Median der vergangenen sieben Tage gebildet.

Berücksichtigt sind die massgebenden Gas-Einspeisepunkte, die auf Karte des Verbands Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (Entso-G) verzeichnet sind und über die das allermeiste Gas in die Schweiz fliesst. Das sind: Oltingue/Rodersdorf, Wallbach, Basel, Thayngen-Fallentor, Bizzarone, Griespass und Jura. Wobei für Jura für die letzten zweieinhalb Jahre keine Daten verfügbar sind. Es sind jeweils beide Fliessrichtungen berücksichtigt, sofern vorhanden. Es existieren weitere Einspeisestellen, für die keine Daten vorliegen. Die verfügbaren Daten können nachträglich angepasst werden und sind wegen eines Übermittlungsfehlers der Gasbranche leicht zu tief. Dennoch erlauben sie eine Schätzung des aktuellen Gasverbrauchs in der Schweiz.

Import/Export

Die Schweizer Stromproduzenten haben einen regen Austausch mit ihren Nachbarländern Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Die Grafik zeigt in Megawatt – 20 Minuten zeitversetzt – aus welchem Land die Schweiz gerade Wirkleistung bezieht oder liefert und wie hoch die aktuelle Bilanz ist.

Füllstand der Schweizer Speicherseen

Rund 60 Prozent der Energieversorgung der Schweiz macht Wasserkraft aus. Wichtigster Punkt für Speicherung und Stromerzeugung dabei sind natürlich die Stauseen. Im Frühling und Sommer füllen sie sich mit Schmelz- und Regenwasser, in den kalten Monaten werden die Wassermassen in Strom umgewandelt. In den Schweizer Stauseen lassen sich rund 9 Terrawattstunden (TWh) Strom speichern, womit rund ein Viertel des Stromverbrauchs im Winter gedeckt werden kann. Darum sind hohe Füllstände Ende Herbst wichtig.

OK

Wasserkraft soll bis ins Jahr 2035 37,4 TWh Strom liefern. Das wären 1,9 TWh mehr als 2011. Bis 2020 wurde die Hälfte davon erreicht. Viel Ausbaupotential besteht allerdings nicht mehr.

Die Füllstände der Schweizer Stauseen liegen aktuell unter dem Schnitt der letzten 20 Jahre. Das hängt mit zwei Wetterereignissen zusammen: Der schneearme Winter 2021/22 bracht nur wenig Schmelzwasser und im Sommer 2022 fiel deutlich zu wenig Wasser.

Börsenstrompreis in der Schweiz

Strom wird im Normalfall Monate oder Jahre im Voraus von den Schweizer Energieversorgern gekauft. Damit werden Preisschwankungen für die Privathaushalte ausgeglichen. Die Deals kommen am Terminmarkt, der Energiebörse in Leipzig (EEX) zustande.

OK

Daneben existiert der Spotmarkt in Paris (Epex Spot), wo der kurzfristige Handel abläuft. Dort erworbener Strom wird schon am nächsten Tag geliefert. Der Spotmarkt war jahrelang eine günstige Option, trotz der Risiken der kurzfristigen Preisanstiege.

Grosse Unternehmen (Spitäler, Industrie, Bergbahnen, etc.) in der Schweiz haben die Wahl zwischen selbst am Markt tätig zu werden oder sich vom lokalen Stromversorger beliefern zu lassen. Wer allerdings einmal den freien Markt wählt, darf nicht mehr wechseln. Preissprünge am Spotmarkt sind daher für viele Unternehmen ein grosses Problem.

Die markanten Preissteigerungen begannen im Herbst 2021. Strom kostet im Herbst 2022 rund zehnmal so viel, wie noch Anfang 2021. Gründe dafür sind im Winter 2021/22 tiefe Füllstände in Gasspeichern, der Ukraine-Krieg und damit verbunden die Drosselung und der Lieferstopp von Gas über Nord Stream 1.

ø Preis Benzin, Heizöl, Holzpellets

Sehr schnell sieht und merkt die breite Bevölkerung, wenn die Preise für Benzin und Diesel sich ändern. Wie viel wir an der Zapfsäule bezahlen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Krieg in der Ukraine sorgte dafür, dass das Benzin in der Schweiz viel teurer wurde. Ein weiterer Faktor war im Sommer 2022, dass die Trockenheit den Transport von flüssiger Energie auf dem Flussweg erschwert wurde.

OK

Hinzu kommt, dass beim Benzinpreis in der Schweiz deutlich weniger Transparenz herrscht wie in anderen Ländern. Tankstellen in Deutschland und Österreich müssen ihre Preise melden und sind von jedermann in Echtzeit einsehbar. In der Schweiz werden lediglich monatlich Durchschnittsbenzinpreise für das ganze Land erhoben.

Für 100 Liter Heizöl bezahlte man seit 2011 selten mehr als 110 Franken, meist lag der Preis gar unter der 100-Franken-Schwelle. Im März 2022 schoss der Preis aber in die Höhe – kurzzeitig gar über 180 Franken. Seither schwankt er auf hohem Niveau zwischen 140 und 160 Franken.

Auch die Holzpellets sind deutlich teurer geworden als noch 2011. Bezahlte man seit 2008 für eine Tonne meist um – oder seit 2016 gar unter 400 Franken, so zeigt die Entwicklung seit Februar 2022 steil nach oben und erreichte im Oktober 2022 über 650 Franken.