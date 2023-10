Studentin in Dubai zu einem Jahr Gefängnis verurteilt

Elizabeth Polanco De Los Santos soll eine Flughafenmitarbeiterin in Dubai berührt und beleidigt haben. Nun drohen der 21-Jährigen ein Jahr Haft.

Charlotte Koep / t-online

Ein Artikel von

Die New Yorker Studentin Elizabeth Polanco De Los Santos machte im Juli mit einer Freundin Urlaub in Istanbul. Auf dem Rückweg in die USA führte sie ihre Flugverbindung über Dubai. Der kurze Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde für die 21-Jährige aber zum monatelangen Albtraum – und hat nun zu einer Verurteilung geführt. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die britischen Zeitungen «Daily Mail» und «Mirror».

Los Santos trug bei ihrer Reise eine Taillenstütze, eine Art Korsett. Diese musste sie rund um die Uhr tragen, da sie sich zuvor einer Operation unterzogen hatte. Von den Sicherheitsbeamten am Flughafen wurde sie aufgefordert, das Kleidungsstück auszuziehen, und man führte sie dazu in einen separaten Raum.

Dort wurde sie von Mitarbeiterinnen durchsucht, diese halfen ihr auch, das Korsett abzulegen. Denn laut eigener Aussage könne Los Santos die Stütze weder alleine aus- noch anziehen. Die Beamtinnen sollen allerdings grob zu ihr gewesen sein, ihr an ihren Wunden Schmerzen zugefügt haben.

Als die Studentin die Frauen nach der Durchsuchung bat, ihr wieder beim Anlegen des Korsetts zu helfen, habe man sie nur ausgelacht und ihre Frage mehrfach ignoriert. Los Santos soll sich in ihrem halbnackten Zustand verletzlich und panisch gefühlt haben. Erst nach mehrmaligem Bitten habe ein männlicher Beamter erlaubt, dass ihre Freundin ihr wieder beim Anziehen helfen durfte.

Doch damit war die Situation nicht vorbei: Nach der Durchsuchung wurde Los Santos beschuldigt, eine Zollbeamtin «angegriffen und beleidigt» zu haben, was die Beschuldigte vehement bestreitet. «Ich berührte sie sanft am Arm, um sie aus dem Weg zu führen, und rief dann verzweifelt meine Freundin um Hilfe», schildert Los Santos ihre Sicht.

Sie wurde schliesslich mehrere Stunden in einem Raum festgehalten, ehe man ein Reiseverbot für sie verhängte. Was folgte, war ein monatelanger Rechtsstreit, der nun schliesslich in einer einjährigen Haftstrafe geendet ist.

«Der Albtraum ist noch nicht vorbei»

Die Organisation Detained in Dubai, die sich mit ebensolchen Fällen beschäftigt, versucht der Studentin zu helfen. «Elizabeth war erniedrigenden, schmerzhaften und demütigenden Durchsuchungen ausgesetzt, als sie über das internationale Drehkreuz von Istanbul nach New York reiste, aber der Albtraum ist noch nicht vorbei», heisst es auf der offiziellen Webseite der Organisation. «Sie wollen sie entweder ins Gefängnis bringen oder sie unter Druck setzen, damit sie eine Entschädigungszahlung an sie leistet», so Geschäftsführerin Radha Stirling und spricht von Ausbeutung der Touristen, Erpressung und Korruption.

Ein nächster Gerichtstermin ist für Ende Oktober geplant. Derzeit sitzt Los Santos in einem Gefängnis. Es bestehe allerdings Hoffnung, dass sie das Land bald verlassen darf. «Man hat ihr jetzt gesagt, dass ihr eine einjährige Haftstrafe droht, aber dass sie, wenn alles 'gut geht', nur so lange festgehalten wird, bis sie einen Flug aus den VAE buchen kann», so Stirling.

Verwendete Quellen: