Die Schweiz bewegte sich mit Kanada phasenweise auf Augenhöhe. Bild: keystone

Die Schweizer lange Zeit auf Augenhöhe – aber ohne Magie

Die Schweiz hat Kanada in einem der besten Spiele unter Patrick Fischer bis in die Schlussphase auf Augenhöhe herausgefordert und trotzdem 1:5 verloren. Weil Torhüter Akira Schmid in der ersten Spielhälfte nicht ganz der erhoffte Rückhalt war. Und am Ende der Schock: Kevin Fiala muss in der 57. Minute nach einem Check von Tom Wilson mit der Bahre vom Eis geführt werden.

klaus zaugg, mailand

Die Schweizer machen alles richtig. Erst in der Schlussphase verlieren sie Intensität und Initiative und das wird von den Kanadiern gnadenlos ausgenutzt. Bis weit ins letzte Drittel hinein halten sie in den Zweikämpfen stand und die Härte problemlos aus. Sie sind dazu in der Lage, sich rasch aus der eigenen Zone zu lösen. Die defensive Organisation ist stabil. Sie geben auch nach dem 1:3 nie auf. All das will gegen diese Kanadier etwas heissen. Auch sie spielen ihr bestes Hockey. Es ist eine unheimlich intensive, schnelle Partie. Lange Zeit eine der besten unter Patrick Fischer. Auch das will etwas heissen. Immerhin haben wir in seiner Ära drei WM-Finals erreicht.



Warum hat es trotzdem nicht wenigstens zu einem Punkt gereicht? Um ein Spiel auf diesem Niveau zu gewinnen, sind für die Schweizer zwei Faktoren entscheidend: Magie und Goalie.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Magie bedeutet in diesem Zusammenhang Glück. In der Hockeysprache «Puck Luck». Beispiele: Ein abgefälschter Puck springt ins Tor. Ein harmloser Schuss führt zu einem Treffer. Der Puck prallt vom Pfosten oder der Latte zurück – oder eben umgekehrt ins Netz. All das hatten die Schweizer nicht. Ihr Spiel war nahezu perfekt – aber eben ohne diese Magie, ohne «Puck Luck».

Ein Spiel auf diesem hohen Niveau entscheidet der Torhüter. Auch das gehört zur Magie. Akira Schmid hat zwar beim Stand von 0:1 auf wundersame Art und Weise gegen den allein anstürmenden Sidney Crosby gerettet. Aber das war bis zum 1:3 sein einziger magischer Augenblick.

Es wäre unerhört respektlos, die ersten drei Treffer als haltbar zu bezeichnen. Immerhin gehören Connor McDavid und Macklin Celebrini, die für den ersten und dritten Treffer sorgten, zu den schnellsten und präzisesten Schützen der Welt. Aber in einem Spiel auf höchstem Weltniveau darf ein Torhüter nicht drei, sondern höchstens einen Puck so ins Netz rauschen lassen. Denn in einem solchen Spiel ist der Torhüter auch der Einzelspieler, der seinen Vordermännern mit seinen Paraden die Energie geben kann, die sie brauchen, um über sich hinauszuwachsen. Zumal die Chancenauswertung der Schweizer auch in diesem Spiel eine ungenügende war.

Gegen das 1:4 aber ist Akira Schmid machtlos. Da spielt neben der Klasse von Sidney Crosby auch eine Prise Puck Luck dabei. Und von da an ist alles nur noch «Auslaufen», das für Kevin Fiala tragisch endet: Er muss nach einem Check von Tom Wilson in der 57. Minute mit der Bahre vom Eis geführt werden. Bereits im ersten Drittel musste Andrea Glauser nach einem Zusammenprall mit Connor McDavid und Denis Malgin die Partie vorzeitig mit einer Verletzung beenden.

Fiala wird mit einer Beinverletzung vom Eis gebracht. Bild: keystone

Kevin Fiala wurde vom Eis und später ins Spital überführt. Ein Einsatz am Sonntag steht für ihn nicht zur Debatte. Bei Andrea Glauser gibt es Anzeichen auf eine Hirnerschütterung, Denis Malgin leidet an einer Schulterverletzung – beide sind für das Duell am Sonntag gegen Tschechien fraglich.

Die Leistung der Schweizer war bis zum 1:4 ein Versprechen. Aber haben wir einen tauglichen Torhüter, um ein Spiel gegen ein Team aus NHL-Titanen zu gewinnen? Das ist die entscheidende und sehr, sehr heikle Frage. Akira Schmid war es gegen Kanada in der ersten Spielhälfte nicht. Aber er war es zumindest zeitweise, nachdem die Vorentscheidung mit dem dritten Treffer gefallen war. Bedeutet das, dass er zu seinem besten Hockey zurückgefunden hat? Oder muss es Leonardo Genoni richten, der seinen Kasten gegen die Franzosen reingehalten und die Schweizer schon dreimal in den WM-Final gehext hat? Noch ein Gruppenspiel hat Patrick Fischer, um das herauszufinden: am Sonntag gegen Tschechien. Dann folgen die K.O-Spiele.

Und da ist noch etwas: Wie wirkt sich der Schock des Ausfalls von Kevin Fiala auf die Mannschaft aus? Das 1:5 ist ein schlechter Lohn für die geleistete Arbeit. Aber auch das ist eben eine uralte Hockey-Weisheit: Die Wahrheit steht immer oben auf der Resultatanzeige.