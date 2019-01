Die Playoffs vor den Playoffs – die letzten 14-Quali-Runden werden zum heissen Thriller

Noch nie zuvor waren die Niveauunterschiede in der National League geringer als in dieser Saison. Das führt dazu, dass in den letzten Qualirunden zu einer Art Playoffs vor den Playoffs kommt.

Dreimal waren die ZSC Lions in den letzten zehn Jahren nach 36 Runden in der Tabelle auf Platz 3 klassiert. Dreimal betrug ihr Vorsprung auf den jeweiligen Zehntplatzierten der National League über 30 Punkte. Momentan liegen die Zürcher in der Tabelle nur vier Punkte hinter den auf Rang drei klassierten SCL Tigers, aber auch nur vier Zähler vor dem HC Lugano, der den 10. Platz einnimmt.

Zwischen einer Spitzenklassierung und einem Nicht-Playoff-Platz entscheiden momentan Nuancen. Zwei Niederlagen …