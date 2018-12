14 Talenten prophezeiten wir in der Bundesliga den Durchbruch – so spielten sie bisher

Sport

Die 14 Bundesliga-Talente, denen wir den Durchbruch prophezeiten



Wer spielt sich in dieser Saison in die Notizbücher der Scouts grösserer Clubs? Wessen Leistung explodiert? Wer kann sich endlich in der Bundesliga etablieren? Wen sollte man im Auge behalten?

Das waren unsere Fragen im Sommer, bevor die Bundesliga losging. Wir haben in Glaskugeln geschaut, Fussballfachmagazine studiert und Startaufstellungen in Testspielen auswendig gelernt, uns auf unser Gefühl verlassen und dann 14 Spieler vorgestellt, von denen wir den Durchbruch erwarteten.

Nun ist die Hinrunde vorbei, die Spieler gehen in den verdienten Weihnachtsurlaub – durchatmen! Winterpause!

Für uns ein willkommener Zeitpunkt, um auf die nackten Zahlen zu schauen. Bei welchem der 14 Spieler lagen wir richtig? Bei wem lagen wir total daneben mit unserer Prognose?

Hier kommt die Analyse:

Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund)

Bild: AP/AP

Was wir im Sommer dachten: Da Jacob Bruun-Larsen einer der Gewinner der Dortmunder Sommervorbereitung war, prognostizierten wir, dass der 20-jährige Däne, wenn er fit ist, regelmässig als Einwechsel- oder Startelfspieler auf dem Platz stehen wird.

Lagen wir richtig? Ja! Bruun-Larsen hat unter Favre definitiv den Durchbruch geschafft, gehört zu den Stammspielern. Erste Gespräche für eine Vertragsverlängerung über 2021 hinaus sollen bereits stattgefunden haben.

Pflichtspiele (1. Mannschaft; Liga, Pokal, Europa): 16

Minuten: 947

Tore: 3

Vorlagen: 2

Marktwertentwicklung (seit dem Sommer): +18.5 Millionen Euro

Nicolás González (VfB Stuttgart)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: González' Integration war leicht, da bei Stuttgart noch zwei andere Argentinier, ein Spanier mit argentinischer Mutter (Maffeo) und zwei Deutsch-Spanier (Gómez und Castro) spielen. Daher dachten wir, dass er sich voll und ganz aufs Tore schiessen konzentrieren kann. Der argentinische Acht-Millionen-Mann überzeugte in der Vorbereitung und wir waren uns ziemlich sicher, dass er regelmässig spielen wird.

Lagen wir richtig? Jein. Solide, aber Durchbruch geht anders. In zehn von 15 Bundesligaspielen spielte er über die volle Distanz. Das mit dem Toreschiessen klappt beim 20-jährigen Stürmer aber noch nicht so. In seinen ersten 16 Pflichtspielen traf er kein einziges Mal. Erst beim letzten Spiel vor der Winterpause gegen Schalke traf er erstmals.

Pflichtspiele: 17

Minuten: 1293

Tore: 1

Vorlagen: 1

Marktwertsteigerung: +/- 0

Pablo Maffeo (VfB Stuttgart)

Bild: AP/dpa

Was wir im Sommer dachten: Pablo Maffeo? Eine Waffe! Durchtrainiert, wuchtig, tiefer Körperschwerpunkt. Manchester City hat ihn (angeblich) nur unter der Bedingung Rückkaufoption abgegeben – der muss einfach gut sein.

Lagen wir richtig? Nope. Der Spanier war in der Hinrunde keine Konstante, spielte die ersten beiden Spiele zwar durch, dann war er aber zwei Spieltage ohne Einsatz. Am fünften Spieltag gab's wieder einen Kurzeinsatz, eine Woche später nicht mal einen Kaderplatz. Seit Ende November plagt er sich mit einer Sprunggelenksverletzung. Er hat noch viel Luft nach oben.

Pflichtspiele: 9

Minuten: 691

Tore: 0

Vorlagen: 0

Marktwertsteigerung: +/- 0

Joelinton (TSG Hoffenheim)

Bild: AP/AP

Was wir im Sommer dachten: Nach zwei Jahren auf Leihbasis bei Rapid Wien (79 Spiele, 21 Tore, 9 Vorlagen) war für uns klar: Dieser Junge wird auch in der Bundesliga knipsen und Mark Uth vergessen machen.

Lagen wir richtig? Jawohl. Joelinton ist eine Maschine! Körperlich stark, gross gewachsen, ein richtiger «Neuner». 15 Scorerpunkte in 23 Pflichtspielen. Noch Fragen?

Pflichtspiele: 23

Minuten: 1765

Tore: 8

Vorlagen: 7

Marktwertsteigerung: + 12.5 Millionen Euro

Hendrik Weydandt (Hannover 96)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: Hendrik Weydandt wird eher von der Bank kommen. Aber wenn er bei seinen Joker-Einsätzen trifft, dürfte der wuchtige Ex-Amateur, der vor vier Jahren noch Kreisliga spielte, auch öfter zum Einsatz kommen. Wunder gibt es immer wieder...

Lagen wir richtig? Ja. In den ersten 13 Ligaspielen gab es für Weydandt erst mal Kurzeinsätze von der Bank, in den vergangenen Spielen durfte er dreimal 90 Minuten und einmal 80 Minuten ran. Traf in 13 Pflichtspielen für Hannover 96 fünfmal, für jemanden, der vorher noch keine Profi-Einsätze hatte bzw. nicht professionell in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, ist das ziemlich gut.

Pflichtspiele: 14

Minuten: 540

Tore: 5

Vorlagen: 0

Marktwertsteigerung: + 850'000 Euro

Linton Maina (Hannover 96)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: André Breitenreiter lobte Linton Maina nach der Vorbereitung, attestierte ihm einen «Schritt nach vorne». Da der 96-Trainer schon einen gewissen Leroy Sané bei Schalke gross herausbrachte, dachten wir: Der Junge wird unter Breitenreiter in der Regel spielen und einer der Shootingstars werden.

Lagen wir richtig? Nicht ganz. Maina startete toll in die Saison, der gelernte Aussenstürmer machte vor allem am zweiten Spieltag gegen Dortmund (0:0) ein tolles Spiel als rechter Aussenbahnspieler mit vielen Defensivaufgaben. Zwischendurch fiel er aufgrund von Knieproblemen rund zwei Monate aus, jetzt muss er sich neu beweisen.

Pflichtspiele: 11

Minuten: 698

Tore: 1

Vorlagen: 0

Marktwertsteigerung: + 3.5 Millionen Euro

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: Das Gedränge im Gladbacher Mittelfeld ist gross. Doch, wo fünf sich streiten, freut sich der Sechste. Ein schmächtiger 21-jähriger gebürtiger Bayer könnte die grosse Überraschung der Fohlen-Saison werden: Florian Neuhaus.

Lagen wir richtig? Yes! Neuhaus kam bisher in allen Bundesliga- und Pokalspielen der Saison zum Einsatz. Glänzte vor allem beim 3:0 gegen Stuttgart, als er sein erstes Ligator für die Borussia schoss. Wettbewerbsübergreifend kommt der U21-Nationalspieler schon auf 11 Scorerpunkte in 18 Spielen.

Pflichtspiele: 19

Minuten: 1315

Tore: 2

Vorlagen: 9

Marktwertsteigerung: + 15 Millionen Euro

Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach)

Bild: AP/AP

Was wir im Sommer dachten: Am Anfang der Saison wird der 18-Jährige spielen – aber wohl nur so lange Michael Lang verletzt ist. Dann wird sich zeigen, ob Beyer schon für höhere Aufgaben bestimmt ist, oder sich noch hinten anstellen muss.

Lagen wir richtig? Ja. In den ersten fünf Spielen kam er dreimal zum Einsatz. Dann rückte der zuvor verletzte Michael Lang wieder auf die Position des rechten Verteidigers – gleichzeitig fiel Beyer verletzt aus. Nach sieben Wochen, die er nicht im Kader war, spielte er zuletzt dreimal 90 Minuten als Innenverteidiger, blieb in den beiden ersten Spielen ohne Gegentor. Wenn er gebraucht wird, ist er da und zeigt gute Leistungen.

Pflichtspiele: 7

Minuten: 585

Tore: 0

Vorlagen: 0

Marktwertsteigerung: + 700'000 Euro

Ondrej Duda (Hertha BSC)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: Duda hatte schon in der ersten Pokalrunde gegen Braunschweig geglänzt und nach zwei Jahren, in denen er verletzungsbedingt kaum spielen konnte, endlich gezeigt, was er drauf hat. Unsere Prognose war: 2018/19 wird Ondrej Dudas Breakthrough-Season – wenn er fit bleibt.

Lagen wir richtig? Jep. Der Slowake kam bisher in allen Spielen zum Einsatz. Ausser am 13. Spieltag gegen Hannover. Duda ist bei Hertha unangefochtener Zehner und schiesst Tore. Zum endgültigen Durchbruch sollten zu der einen Vorlage im Pokal noch ein paar Assists in der Liga hinzukommen.

Pflichtspiele: 18

Minuten: 1355

Tore: 7

Vorlagen: 1

Marktwertsteigerung: + 5 Millionen Euro

Dennis Jastrzembski (Hertha BSC)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: Ein Mann für die Schlussphase. Schnell, robust, guter Abschluss. Ein Joker, auf den kein Abwehrspieler Bock hat, wenn die Kondition eigentlich schon am Ende ist. Wir hatten Dennis Jastrzembski viele Kurzeinsätze prophezeit.

Lagen wir richtig? Gar nicht. Im Pokal glänzte er als Joker mit einer Vorlage. Doch in der Bundesliga kommt der U19-Nationalspieler bisher erst auf 18 Minuten. Zu stark ist die Konkurrenz im Sturm: Ibisevic, Selke, Kalou, Dilrosun und wie sie alle heissen. Aber Jastrzembski ist mit 18 Jahren auch noch sehr jung. In der A-Junioren-Bundesliga macht er dort weiter, wo er vergangene Saison (25 Spiele/17 Scorerpunkte) aufgehört hat: Aktuell hat er in acht Spielen drei Tore geschossen, vier vorbereitet.

Pflichtspiele: 4

Minuten: 33

Tore: 0

Vorlagen: 1

Marktwertsteigerung: + 550'000 Euro

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: Wie Leverkusens scheidender Sportdirektor Jonas Boldt waren auch wir überzeugt, dass Paulinho eine Option sein wird, «sehr schnell weiterzuhelfen». (tm.de) Unsere Prognose hiess: Er kann, er will, er wird spielen. Aber nicht immer. Denn Bailey und Brandt sind die Platzhirsche.

Lagen wir richtig? No. Sieben Kurzeinsätze in der Liga, 23 Minuten waren das höchste aller Gefühle für Paulinho. Keine Torbeteiligung. Vier Spiele in der Europa League, zwei davon über 90 Minuten (ein Tor). Da geht noch viel mehr für den 18-jährigen Brasilianer, der fast 20 Millionen Euro kostete.

Pflichtspiele: 12

Minuten: 356

Tore: 1

Vorlagen: 0

Marktwertveränderung: - 8 Millionen Euro

Marvin Ducksch (Fortuna Düsseldorf)

Bild: AP/AP

Was wir im Sommer dachten: Hennings ist out, Ducksch ist in! Dieser Mann wird immer spielen und genauso weiterballern wie in der zweiten Liga. Wir waren ziemlich sicher: In Düsseldorf werden einige Tore auf seinem Bundesliga-Konto hinzukommen.

Lagen wir richtig? Nein. Ducksch konnte seine Torquote der vergangenen Saison nicht bestätigen. In den ersten zehn Ligaspielen spielte er immer, traf aber keinmal. Seitdem ohne Ligaeinsatz. Im Pokal schaffte er immerhin drei Treffer – allerdings «nur» gegen Koblenz und Ulm.

Pflichtspiele: 12

Minuten: 741

Tore: 3

Vorlagen: 1

Marktwertveränderung: - 500'000 Euro

Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: Der schnelle Stürmer Dodi Lukebakio soll in der Bundesliga Spielpraxis sammeln. Und die wird er auch bekommen. Nach guter Leistung im Pokal (zwei Tore) ärgert sich sein Club, der FC Watford, bestimmt schon, dass sie ihn nicht selbst behalten haben.

Lagen wir richtig? Ob sich Watford ärgert, können wir nicht bestätigen. Aber, ja, Dodi Lukebakio sammelt – wie prophezeit – fleissig Spielpraxis: Bisher kam er in der Liga erst zweimal nicht zum Einsatz. Seit seinem Dreierpack gegen Bayern ist er ligaweit bekannt.

Pflichtspiele: 17

Minuten: 1019

Tore: 11

Vorlagen: 1

Marktwertsteigerung: +/- 0

Luca Waldschmidt (SC Freiburg)

Bild: EPA/EPA

Was wir im Sommer dachten: Luca Waldschmidt wird bei Freiburg gesetzt sein. Ob als Aussen oder vorne drin – Waldschmidt wird spielen. Beim SCF ist er endlich bei einem Verein angekommen, wo er sein unbestrittenes Talent regelmässig zeigen kann. Oder wie Trainer Christian Streich sagte: «Der Luca kann halt kicken».

Lagen wir richtig? Auch hier lagen wir richtig. Er kam mit der Erfahrung von 51 Bundesligaeinsätzen ins Breisgau, aber hatte erst zweimal getroffen. Jetzt, nach Chaosjahren beim HSV, die Leistungsexplosion im ruhigen Umfeld: 16 Bundesligaspiele, fünf Tore, drei Assists. Der Luca kann halt kicken.

Pflichtspiele: 18

Minuten: 1134

Tore: 5

Vorlagen: 3

Marktwertsteigerung: + 2 Millionen Euro

Alle Martkwerte und Statistiken: transfermarkt.de

