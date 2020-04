Er sang «ain't no sunshine»: Bill Withers ist tot

Bill Withers ist tot: Er sang «ain't no sunshine»



Bild: AP

Der 81-jährige Bill Withers starb wegen Herzkomplikationen. Dies meldete seine Familie am Freitagnachmittag. Withers war bekannt für Songs wie «Lean on me» und «ain't no sunshine». Der Sänger starb am Montag in Los Angeles. (cma)

