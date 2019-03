Sag alle deine Termine ab! So viele Tierbilder gab's noch nie

Okay, womöglich ist der Titel leicht übertrieben. Aber die heutigen Cute News sind tatsächlich um einiges umfangreicher als sonst. Daran gewöhnen solltet ihr euch aber nicht.

Cute news everyone!

Mensch, haben sich in meinen Favoriten-Ordner viele Bilder und GIFs angesammelt. Eigentlich war das meine eiserne Reserve, aber nun muss ich dringend ausmisten. Darum wird es heute wohl etwas chaotisch, denn ich setze euch einfach alles vor, was ich in besagtem Ordner finde.