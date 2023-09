Burning Man Festival: Moderatorin berichtet von Horrortrip

Janna Eiserbeck / watson.de

Das Wetter spielt den Besuchern des diesjährigen Burning Man Festivals in den USA übel mit. Das neuntägige Kultur-Event in der Wüste von Nevada versinkt im Schlamm. Für die über 70'000 Besucher wurde das Fest dieses Jahr zum Horrortrip. Von der Polizei wird sogar ein Todesfall untersucht. Bilder zeigen das dramatische Ausmass. Nun meldet sich die Moderatorin Sonya Kraus zu Wort, die das Drama live miterlebt hat.

Verheerende Regenfällen verwandelten die trockene Wüste in eine Schlammlandschaft. Das ganze Festival-Gelände wurde verwüstet, Wege überschwemmt, Zelte zerstört. Viele Besucher sassen fest, da eine An- und Abreise nicht mehr möglich war. Die Organisator:innen riefen auf Social Media sogar dazu auf, Lebensmittel, Wasser und Treibstoff zu sparen. Wer das Festival verlassen wollte, musste weit laufen – durch schlammigen Grund.

Sonya Kraus berichtet vom Burning Man

Am Montag teilte Moderatorin Sonya Kraus ein Video auf Instagram, in dem man sie dick eingepackt und vermummt in der Wüste Nevadas sieht. Der Wind pfeift so laut, dass man sie kaum verstehen kann. «Es regnet, es ist schweinekalt. Die Welt geht unter», liess sie ihre Follower:innen wissen, während sie mit Schutzbrille und Stoffmaske bekleidet durch den Matsch läuft.

In ihrer Instagram-Story teilte sie weitere Eindrücke von ihrem Besuch beim Burning Man, zeigt, wie Wohnmobile im Matsch stecken bleiben und abgeschleppt werden müssen. Sie wirkt ausser Atem, denn um zum Ausgang zu gelangen, muss sie nach eigenen Angaben rund sechs Kilometer durch den Schlamm waten – mit Gepäck!

Moderatorin vermutet Kiloverlust

Sie kann aber auch etwas Positives aus der Sache gewinnen: «Alle helfen einander», liess sie ihre Follower:innen wissen. Daran, dass das Festival 2024 allerdings wie gewohnt stattfinden kann, hat Sonya Kraus ihre Zweifel. Der Grund sei «komplett ruiniert», meint sie mit Blick auf den matschigen Boden.

Wenig später meldet sich die Moderatorin erneut in ihrer Story zu Wort. Mittlerweile war sie am Flughafen in Reno angekommen und hat Sturm und Regen gegen strahlenden Sonnenschein getauscht. «Ich hab gestern, glaube ich, zehn Kilo verloren», verkündete sie lachend rückblickend auf ihre Matsch-Wanderung.