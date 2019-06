10 Kilometer Stau: Auto durchschlägt auf A2 in Uri die Leitplanke

Autostöppler hält Fahrer im Aargau Messer an die Kehle – doch der weiss sich zu wehren

Der Aargauer Bildhauer Fritz Scheidegger nimmt einen Autostöppler mit – plötzlich hält der ihm ein Messer an die Kehle. Die Situation ging glimpflich aus. In einem Facebook-Video erzählt Scheidegger von seinem Erlebnis.

«Ich habe mir nie vorstellen können, in der Schweiz am helllichten Tag jemals in solch eine Situation zu geraten.» Diese Worte spricht Fritz Scheidegger, Bildhauer aus Rothrist, in einem Live-Video auf Facebook vom Samstag, das bis Montagmittag bereits 14'000 Mal angeschaut worden ist. Am Freitag kam er mit dem Schrecken davon, als ihn ein Anhalter, den er mitnahm, plötzlich mit einem Messer bedrohte.

Der Vorfall ereignete sich nachmittags um 14.15 Uhr zwischen Schinznach-Dorf und Brugg: …