TEILNAHMEBEDINGUNGEN



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

für die Teilnahme am „Boots that fit“ Gewinnspiel powerd by Amer Sports SA.

Dieser Inhalt wurde von Atomic verfasst

VERANSTALTER

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Amer Sports SA, Atomic, Bachtalen 33, 6331 Hagendorn. Weitere Informationen zu Amer Sports und Atomic finden Sie unter: https://www.amersports.com/

Teilnehmen kann jede natürliche Person ab 18 Jahren. Ausgenommen von der Teilnahme sind die Mitarbeiter der Amer Sports SA und deren Angehörige. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung sind ausgeschlossen. Im Aktionszeitraum, beginnend am 27.10.2020 kann pro Person und Haushalt nur ein Preis gewonnen werden. Teilnahmeschluss ist der 02.11.2020.

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Die mehrfache Teilnahme ist nicht erlaubt.

Die Amer Sports SA behält sich bei Verdacht der Beeinträchtigung der Gewinnchancen durch Manipulation oder durch einen Verstoss gegen diese Teilnahmebedingungen, gesetzliche Vorschriften oder andere unsachgemäße oder unfaire Mittel das Recht vor, Teilnehmer auszuschliessen, bereits zuerkannte Preise abzuerkennen oder zurückzufordern und Ersatzgewinner zu ermitteln.

Die Einwilligung in die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen ist Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel.

GEWINNSPIELBENACHRICHTIGUNG

Die Auslosung der Gewinner erfolgt nach dem Zufallsprinzip spätestens zwei Wochen nach Teilnahmeschluss. Die Gewinner werden von der Amer Sports SA oder dem hierfür beauftragten Partner per E-Mail unter Angabe der weiteren Einzelheiten benachrichtigt („Gewinnbenachrichtigung“), wobei der Gewinnanspruch nur dann entsteht, wenn der Gewinner die Annahme des Gewinns innerhalb von fünf Kalendertagen ab Versendung der Gewinnbenachrichtigung gegenüber Amer Sports SA erklärt („Gewinnannahme“).

Erfolgt innerhalb dieses Zeitraums keine Erklärung der Gewinnannahme durch den Gewinner, wird ein neuer Gewinner gezogen.



GEWINN

1x Atomic Hawx Skischuh pro Gewinner – 3 Gewinner. Keine Barablöse möglich. Der Gewinn muss bis am 27.02.2021 in einer SportXX Filiale deiner Wahl abgeholt werden.

DISCLAIMER

Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten aus der Gewinnspielteilnahme sowie der Kontaktaufnahme per E-Mail zu Informations- und Werbezwecken gegen jederzeitigen Widerruf zu.



Bei der Speicherung werden wir deine Angaben sorgfältig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz verarbeiten und nutzen. Durch deine Zustimmung erlaubst du die Übersendung von Informationen mittels elektronischer Post (E-Mail, SMS, etc.) sowie die telefonische Kontaktaufnahme. Die erhobenen Daten werden an die Amer Sports SA, Atomic übermittelt und von diesen zum selbigen Zwecken gespeichert und verarbeitet.

Widerrufsrecht:

Ich kann unter der E-Mail-Adresse marketing.ch@amersports.com Auskunft über meine bei der Amer Sports SA gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und jederzeit deren Berichtigung, Löschung oder Sperrung verlangen. Sollte ich im Nachhinein Einwände gegen die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten haben, kann ich meine Einwilligung ohne Angabe von Gründen unter der oben genannten E-Mail-Adresse widerrufen.

Dieser Inhalt wurde nicht von der watson-Redaktion verfasst.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren: