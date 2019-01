Absturz von französischem Kampfjet nahe Schweizer Grenze: Beide Piloten sind tot



Am Mittwoch verschwand eine Mirage 2000D der französischen Armee nahe der Schweizer Grenze vom Radar. In der Folge wurde nach den beiden Piloten gesucht. Heute nun die traurige Gewissheit: Beide Piloten sind tot. Dies sagte Bundeswehrministerin Florence Parly am Donnerstag. Die genauen Umstände müssten noch abgeklärt werden.

Das Kampfflugzeug war vom Militärflughafen Nancy-Ochey rund hundert Kilometer südwestlich von Saarbrücken gestartet und wurde zuletzt über einer Gebirgszone nahe Genf gesichtet. Später verschwand es vom Radar. Die Trümmer wurden am Mittwoch in der Umgebung der Gemeinde Mignovillard im Jura-Gebirge entdeckt. (cma/sda/afp/dpa)

Weiter Informationen folgen

