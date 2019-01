International

Musik

Lady Gaga holt Golden Globe für den besten Filmsong



Lady Gaga holt Golden Globe für den besten Filmsong

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga hat einen Golden Globe für den besten Filmsong gewonnen. Der Verband der Auslandspresse würdigte in der Nacht zum Montag den Song «Shallow» aus dem Musikdrama «A Star Is Born».

Die 32-Jährige teilt sich den Preis mit Mark Ronson, Anthony Rossomando und Andrew Wyatt. Lady Gaga hat auch Chancen auf einen Globe als beste Schauspielerin. An der Seite und unter der Regie von Bradley Cooper spielte sie in «A Star Is Born» eine junge Frau, deren Gesangstalent von einem Country-Star entdeckt wird.

Eine Globe-Trophäe hat die Sängerin aber ohnehin schon – 2016 wurde sie für ihre Rolle in der TV-Miniserie «American Horror Story: Hotel» ausgezeichnet.

Schwarzer Jazz-Pianist

Der amerikanische Schauspieler Mahershala Ali gewann zudem seine erste Golden-Globe-Trophäe. Bei der Preis-Gala am Sonntagabend in Beverly Hills wurde der 44-Jährige als bester Nebendarsteller für seine Rolle in der Filmbiografie «Green Book» geehrt. Darin spielt er einen schwarzen Jazz-Pianisten, der in den 1960er Jahren mit seinem weissen Chauffeur durch die US-Südstaaten reist.

Oscar-Preisträger Ali («Moonlight») setzte sich bei der Globe-Verleihung gegen Timothée Chalamet («Beautiful Boy»), Adam Driver («BlacKkKlansman»), Richard E. Grant («Can You Ever Forgive Me?») und Sam Rockwell («Vice») durch.

Roter Teppich

Und die amerikanische Schauspielerin Regina King gewann ebenfalls die erste Golden-Globe-Trophäe in ihrer Laufbahn. Für ihre Rolle in der Buchverfilmung «If Beale Street Could Talk» wurde sie in der Nacht zum Montag zur besten Nebendarstellerin gekürt. Sie setzte sich dabei gegen Claire Foy («Aufbruch zum Mond»), Amy Adams («Vice»), Emma Stone («The Favourite – Intrigen und Irrsinn») und Rachel Weisz («The Favourite – Intrigen und Irrsinn») durch.

Lady Gaga, Nicole Kidman, Heidi Klum, Daniel Brühl und Bradley Cooper waren unter den vielen Stars, die am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu der 76. Verleihung der begehrten Filmtrophäen über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills flanierten.

Es war ein farbenfrohes Bild – Lady Gaga in hellblauer Robe, Catherine Zeta-Jones in kräftigem Grün. Im vorigen Jahr hatten die meisten Schauspielerinnen auf bunte Roben verzichtet. Sie trugen stattdessen Schwarz, als Protest gegen sexuellen Missbrauch und die Benachteiligung von Frauen in Zeiten der #MeToo-Bewegung.

#metoo an der Golden Globes: Es geht um mehr als die Stars Video: watson

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen. (sda/dpa)

Stars traten bei den Golden Globes 2018 in Schwarz auf:

