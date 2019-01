Autobahn A12 bei Châtel-St-Denis wieder offen



Die Freiburger Kantonspolizei hat am Dienstagmorgen die Autobahn A12 bei Châtel-St-Denis FR gut zwei Stunden lang gesperrt. Grund war Schneefall in diesem Gebiet, das auf rund 800 Metern Höhe liegt.

Wie die Freiburger Kantonspolizei auf Twitter mitteilte, war die Autobahn zwischen dem Anschluss Châtel-St-Denis FR und der Verzweigung La Veyre bei Vevey VD in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei richtete eine Umleitung von der Ausfahrt Vaulruz FR her in Richtung Romont und Payerne ein.

Polizei und TCS empfahlen Automobilisten, auf die A1 auszuweichen, die von Bern übers Broyetal nach Lausanne führt.

Die Schneefälle in der Nacht auf Dienstag machten den Automobilisten auch im Kanton Bern zu schaffen: Es kam zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zu 26 Unfällen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage bekanntgab. In den allermeisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Eine Automobilistin verletzte sich bei einer Kollision auf schneebedeckter Strasse in der Nähe von Burgdorf leicht. (sda)