31 Gründe, warum wir dich vermissen werden

Organisatorin, Besserwisserin, Bundesrat-Interviewerin, Ellböglerin, Rückendeckerin, Rechercheurin, Fels in der Brandung, Widersprecherin, Chaos-Verwalterin, Telefonistin, Sport-Süchtige, Freundin, ... Helene, du bist und warst so vieles für uns. Du wirst fehlen.

Team watson Folgen

Helena, mein morgendlicher Sonnenschein

Jeden Morgen hast du mich um 7.30 Uhr als erste herzlichst begrüsst. Mit Rückenpanzer und grellem Licht, das dir ins Gesicht schien, hast du mich nett gefragt, wie es mir geht. Du hast mir als erste ein Lachen ins Gesicht gezaubert, weil du so lustig bist. Zusammen sind wir Arm in Arm in die Morgensitzung. Deine positive Aura werde ich sehr vermissen, Helena. Alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und lern Töggele!

Aya Baalbaki

Wahrlich ein Sonnenschein... selfie: aya

Legendärer Anmachspruch

Eine Zeit lang hattest du das Privileg und Vergnügen, in der unmittelbaren Nähe des Sportressorts arbeiten zu dürfen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat es dir ausserordentlich gut gefallen; jedenfalls hast du damals nicht wie jetzt gekündigt. Damals fiel auch dein legendärster Anmachspruch. Denn als du einmal einen Interviewpartner angerufen hast, wolltest du ganz dick angeben und hast dich bei ihm so vorgestellt: «Grüezi, da isch Watson vom Newsportal Obrist!» Dann mach's gut, Helene Watson!



Ralf Meile

Old but gold!

Geile Töggeli-Siege

Sehr schade! Es hat immer viel Spass gemacht, mit dir am Töggeli-Kasten den Tag von Maurice oder Dennis zu ruinieren. Das werde ich sehr vermissen.

Adrian Bürgler

Quotenfrau

Wir werden Helene vermissen, weil sich niemand schöner über sexistische Sprüche und Witze aufgeregt hat als sie. Es wird jetzt keinen Spass mehr machen, solche (wirklich völlig danebene, doofe und boomerige) Sachen zu sagen, wenn sich niemand darüber aufregt. Zumindest, bis wir die nächste Quotenfrau dafür gefunden haben.

Adrian Eng

Zuckersüss! bild: Madeleine

Flying Eagle

Ich wollte grad ein bisschen traurig sein, dass du gehst, weil wir ja dann gar nicht mehr zusammen töggelen können – dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja selbst auch nicht mehr da sein werde. Von dem her: Tschüss, halb so schlimm. Haha. Nein, also, wir gehen dann einfach im Strauss töggelen, gell? Salome kommt auch (twerken). Es war sehr schön mit dir zu füsseln und im Keller den Maurice zum Kreischen zu bringen und zahlreiche Eigen-Eagle zu bestaunen! Machs ganz gut, liebe Helene!

Lina Selmani

Lit! bild: emily

Nachbarschaft verbindet

Ich werde dich vermissen, weil du im Nachbardorf jenes Kaffs aufgewachsen bist, in dem ich die erste Hälfte meiner Kindheit verbrachte. Mit grossem zeitlichem Unterschied zwar, aber es geht nichts über gute Nachbarschaft.

Peter Blunschi

Einfach Beste

Girl, ich weiss gar nicht, wo beginnen... Du warst die beste Chefin, die ich mir wünschen konnte. Du hattest Drive, warst kreativ und immer unterstützend. Ich hab dich oft bewundert, wie du das alles hinkriegst. Dabei bis du noch so jung! Ein Baby sozusagen. Crazy. Vor allem warst du aber auch eine Freundin, der ich vertrauen konnte und die machte, dass ich mich immer sauwohl fühlte im Büro (manchmal vielleicht etwas zu wohl, haha). Für uns zwei ist der watson-Ritt beendet, aber unsere Freundschaft bleibt. Da bin ich mir sicher. xoxo

Sarah Serafini

Im kalten Wien, Dezember 2018. selfie: sarah

Wir werden nie wissen, wer besser ist

Du hast mich zu einem Badminton-Duell aufgefordert, bist dieser Aufforderung jedoch nie nachgekommen. Darüber bin ich bis heute nicht hinweggekommen. Trotzdem: All the best.

Philipp Löpfe

Tschüss, Klassenstreberin

Du warst die Klassenstreberin, die Schlaue, die Fast-Alleswisserin. Aber lustig warst du auch, und Bier-um-vier-Sex-Talk konnten wir auch sehr gut. Mehr Text gibts von mir nicht, dafür bin ich noch zu traurig und beleidigt, dass du gehst.

Madeleine Sigrist

Hard-Hitting Helene

Ist etwas nicht so, wie Helene es haben möchte, dann wird man darüber nicht lange im Unklaren gelassen: Sie sagt es ohne Umschweife! Hard-hitting sagt man dem im Englischen. Da vieles nicht so ist, wie Helene es haben möchte, ist ihr Spitzname auch hard-hitting Helene. Sie hat für ihre Kolleginnen und Kollegen höhere Löhne, Weiterbildungen, Home-Office-Tage und Telefonabonnements organisiert. Alles gute Dinge, die bleiben. In die Geschichtsbücher eingehen wird auch ihre radikale Ablehnung hierarchischer Veranstaltungen, in denen sie nicht selbst zuoberst steht. Legendär und unvergessen ist, wie sie selbst die Bundespräsidentin höchstpersönlich beim Betreten des Raumes gelangweilt und knapp grüsste, statt wie alle anderen begeistert aufzustehen und hektisch Hallo zu nicken. Für das beste Foto von diesem Listicle hat sie nebenbei auch gesorgt :) So Long and Thanks for All the Fish!

Maurice Thiriet

Luftballons und Karaokemaschine, gib's zu, du wirst watson auch vermissen. bild: maurice

Zusammen in der Badewanne

Wir benutzen dasselbe Badeöl. Also nicht dieselbe Flasche, das wär irgendwie weird, sondern dasselbe Produkt. Du findest es den Shit, ich find's überteuert und grusig. Immerhin werde ich jetzt an dich denken, wenn ich mir ein Bad einlasse.

Melvin Kleinert

Dein Kopf

Ich werde vor allem deinen roten Kopf vermissen. Der leuchtete eigentlich fast jeden Tag. Wenn's lustig wurde, doppeldeutig, peinlich, giftig, fies... also eigentlich fast stündlich. Ich erwartete, dass der Kopf irgendwann einmal platzt. Zum Glück werde ich das jetzt nicht mehr erleben.

Patrick Toggweiler

Der nackte Wahnsinn

Liebe Helene, ich werde dich vermissen, weil ich jetzt nie erleben werde, wie du nackt vom Bickgut-Turm in den Bickgut-Infinity-Pool springen wirst. Naja. Trotzdem wünsche ich dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg!

Carmen Frank

Leider nur eine Montage... :( kunst: Carmen

Auf verlorenem (Sport-)Platz

Ich hatte eine Vision: Du und ich. Auf ewig verbundene watson-Sportsbuddies. Hunderte Pässe wollte ich mit dir bezwingen und noch mehr Berge erklimmen. Ich wollte mit dir meine innere Mitte wiederfinden in Yoga Retreats mit Matcha Latte und noch grünerem Essen. Geworden ist daraus nur eine einzige Velotour – und ein katastrophaler Verkupplungsversuch von deiner Seite (nicht Teil meiner Vision übrigens). Aber hey, ich hoffe, es geht noch weiter, ich bin noch nicht bereit loszulassen… Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste!

Alexandra Heusi

Niemand ist mehr laut

Weil in den Sitzungen jetzt niemand mehr so laut und charmant sagt, was der Chefredaktor falsch macht. Wer soll das jetzt übernehmen? WER? Ein Loch, ein Vakuum. Leere. Nenn es, wie du willst. Aber es wird kommen und uns verschlingen. Dennoch werden wir mit letzter Kraft von jenem unwirtlichen Ort hinausrufen zu dir und dir alles erdenklich Wunderbare wünschen.

Anna Rothenfluh

Dieses Bild ist fast so alt wie Anna Rothenfluh. Kennst du noch alle? bild: emily

Wievell sender hüt?

Mich verwundert schon, dass dein Rücken nicht gebeugter ist, ob all der Themen, die du da immer aus der Morgensitzung mitschleppen musstest (für etwas muss all das Yoga ja gut sein). Aber das ist wohl das Schicksal eines Allzweck-Ressorts mit einer Allzweck-Chefin. Danke für deine Ideen, deine Texte und dein kritisches Kontern. Du wirst fehlen.

Martin Lüscher

Die besten Bundesrats-Intis

Dass sie auf die Bundeshaus-Knigge nicht viel gibt, hat sie beim Gespräch mit Sommaruga bewiesen, als sie sich geweigert hat, bei der Begrüssung aufzustehen (so wurde es zumindest von anderen Teilnehmenden überliefert). Ihr Meisterstück war dann aber das Interview mit Berset, den sie bei seiner Eitelkeit gepackt und zu einem Live-Interview auf Instagram gebracht hat. Das Interview war so charmant wie frech und ein Paradebeispiel für kanalgerechten Journalismus für die junge Generation à la watson.

Michael Wanner

Wunderbar auch, wie Helenes Gesichtsfarbe zum Hintergrund passte. screenshot: pete

Du rockst!

Liebe Helene, du bist eine super sympathische Powerfrau und eine beeindruckende Journalistin. Als ich frisch hier angefangen habe, habe ich mich häufig an deinen Texten orientiert, um Inspirationen für neue Storytelling-Formen oder für den Aufbau von Texten zu bekommen. Und eigentlich mache ich das heute auch noch. Weil: Du bist schlicht ein Vorbild. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass wir uns beruflich und privat wieder einmal begegnen. PS: Ich liebe deinen Kleiderstil!

Yasmin Müller

Unser Mental-Mammi

Ganz ehrlich? Du warst mit Abstand die beste Chefin, die ich je im Leben hatte. Dein Feingefühl während der psychisch anstrengenden Corona-Pandemie, deine mentale Stabilität in stressigen Situationen und deine Flexibilität bei ungewöhnlichen Charakteren wie meinen: All das machte dich zu einer Chefin, der man sich anvertrauen kann, von der man sich gerne führen lassen tut und die am Ende des Tages als fürsorgliche Chefin und Kollegin in Erinnerung bleibt. Du warst die beste Besetzung für diesen Job in den verschleissenden letzten Jahren – ich werde dich dafür vermissen. Bleib so, wie du bist und behalte deinen mürrischen Blick, den wir zu sehen bekamen, wenn wir was verbockt haben. Er hat gewirkt.

Petar Marjanović

Bester Ausflug mit dem besten Team. selfie: pete

Deine Füsse

Fünf Jahre ist es her, als sich unsere Füsse zum ersten Mal geschmeidig aneinander getastet haben. Das tägliche «Füessle» am Newsdesk war unsere Motivation zum Aufstehen und unsere Kraftquelle. Fortan durfte ich mich jederzeit von deinen magischen Füssen bezirzen lassen. Man sagt ja: Füsse seien Arbeitstiere und wie Tauben, die Ratten der Lüfte. Ein Arbeitstier bist du definitiv, jedoch keine Taube – wenn dann eine Weisse, denn wir hatten zusammen immer den Frieden. Machs gut, meine Yogi-Bärin. Ich küsse deine Füsse.

Nico Franzoni

Nebst deinen Füssen wird uns auch dein Lachen fehlen. bild: emily

So jung, so souverän

Es war einmal, gefühlt vorgestern, da fragte ich Helene, wie alt sie eigentlich sei. Sie sagte: «29.» Und ich muss sagen, so wäre ich mit 29 Jahren auch gerne gewesen. Derart unerschütterlich souverän. Und so unverzichtbar.

Simone Meier

No Corona-Buddy, mucho Cry

Helene! Besonders vermissen werde ich, wie wunderbar man mit dir herumalbern konnte. Die Welt geht vielleicht an Corona zugrunde? Komm, wir stellen noch schnell einen neuen Rekord im Escape-Room auf, bevor der Lockdown zuschlägt.

Ist das etwa eine nie ausgestrahlte Staffel von «Jung, Wild & Sexy»?!

Oder wir ahmen im ausgestorbenen Büro Kunstwerke nach.

Dein lockeres Gebaren auch im Angesicht der Apokalypse wird hier unheimlich fehlen, wenn die nächste Pandemie über die Kugel rollt. Wir sehen uns auf der anderen Seite! Liebe Grüsse und viel Erfolg auf deinem Weg!

Leo Helfenberger

Weil du immer ein offenes Ohr hast

Egal, ob mit hochrotem Kopf nach einer Sportsession, oder spät am Nachmittag, als alle schon fast fort waren: Du hattest immer Zeit und ein offenes Ohr für meine Anliegen. Und damit meine ich nicht nur, dass du immer meine Storys sorgfältig durchgelesen und den Arbeitsplan angepasst hast, weil ich wieder ein Sperrdatum vergessen habe. Nein, du hast mir auch immer zugehört, wenn ich mich über die Strapazen des Vater-Seins ausgekotzt habe. Du gibst einem nie das Gefühl, dass man dich gerade stört. Obwohl du wahrscheinlich sehr oft selber im Stress warst. Das ist eine wunderbare Eigenschaft von dir. Und das, liebe Helene, werde ich wirklich vermissen.

Corsin Manser

Die letzte Rose ist für dich, liebe Helene. screenshot: corsin

Dein Einrad

Ich werde dein Einrad vermissen. Okay, ich habe es eigentlich gar nie zu Gesicht bekommen. Darüber bin ich wirklich traurig. Nein, im Ernst: Du und dein Humor werden hier richtig fehlen.

Chantal Stäubli

Wo versteckst du dein Einrad, Helene? bild: emily

Hey Sporty Spice!

Deine Erklärvideos waren immer grandios. Dank dir weiss sogar ich über politische Themen Bescheid. Danke, dass du die Sputnik-Story aufgegriffen und ihn sogar interviewt hast! Sehr geil! Ganz viel Glück und Erfolg bei der NZZ. Soll auch ganz ok sein dort. PS: Zusammen wären wir berühmt (#atemlos).

Markus Fischer

Wer fällt zuerst um: der Fotograf oder die Fotografierte? bild: fisch

🤖

Bunni Khun

Best Co-Work-Buddy

Helene, ich werde dich vermissen, weil ich so gern mit dir zusammengearbeitet habe. Wir sind ein gutes Erklärvideo-Team. Du hast immer alles gut und klar erklären können und du hast immer genau gewusst, was ich brauche, um das Video schnell zu schneiden. Ich war immer froh, wenn du in Sitzungen dabei warst. Oft hast du laut ausgesprochen, was ich auch im Kopf hatte. Aber die angenehme Zusammenarbeit ist nicht der einzige Grund, wieso ich dich vermissen werde. Ich habe immer gern ein Bier mit dir zusammen getrunken und über Männer und unseren gemeinsamen Fitness-Wahn geplaudert. Hoffentlich können wir das auch wieder machen. Oder wieder mal zusammen ins Fitness gehen.

Emily Engkent

Als wir alle noch jung und knackig waren. bild: emily

Niemand verwehrt mir den Schlaf so schön wie Du



Die Hotelzimmertüre tat mir schon fast Leid. Aber mit jedem zusätzlichen Hämmern versetzte ich mich weiter in Trance. Irgendwann torkelte ein besoffenes Fabelwesen um die Ecke und sagte mir in belehrendem Ton: «Weisst du, wie viel Glück du eigentlich hast, Helene als Chefin zu haben?» Etwas Regenbogenbier lief aus seinem Rüssel. «Mit welcher Chefin könntest du heimlich psychoaktive Substanzen konsumieren, an Raves gehen und Stofftiere im Europapark stibitzen? Mit wem sonst könntest du über deine sehr ernsten Leiden als Cis-Mann diskutieren?» Ich bedankte mich beim Fabelwesen und hämmerte weiter an diese Tür, müde und frustriert. Im Wissen, dass du friedlich in deinem Bettchen schläfst. Im Wissen, dass du dich für immer über mich lustig machen wirst. Doch es war ok. Das Fabelwesen hatte recht: Zum Glück warst du meine Chefin.

Dennis Frasch

Legendärster Ausflug ever! bild: pete

Dein kluger Kopf

Mein erster Eindruck von dir: Du sitzt am Newsdesk und ich rede mit dir über dein Quiz zur griechischen Mythologie. Und ich erinnere mich noch, wie baff ich war, dass jemand so jung sein und diesen altbackenen Stoff trotzdem meistern kann. Und später, als du und Zappi mich in diese komische Fernsehsendung mitgeschleppt habt, war ich dir sehr dankbar, dass du mir Boomer die Bedienung des Tablets abgenommen hast. Wer so smart ist wie du, macht seinen Weg bestimmt. Schade, führt er dich weg von uns. Du wirst hier fehlen – aber sicher nicht nur, weil du einen guten Job gemacht hast. Alles Gute, liebe Helene!

Dani Huber

Dream-Team: Smart und sexy! screenshot: hubi

Deine Anwesenheit im Keller und auf dem Parkplatz



Die Stimmung beim Töggelen im Keller wird zukünftig genau dort sein: im Keller. Du hast zum festen Kern der Töggeli-Crew gehört und warst oft eine treibende Kraft, die uns in den Keller lockte. Dort standen wir uns am Tisch meist in erbitterten Duellen gegenüber, womit ich mit dir eine geschätzte Konkurrentin verlieren werde. Auch beim Freitagsbier auf dem Parkplatz wird deine Abwesenheit schmerzen. Nicht zuletzt, weil du dem Alkoholpegel mit deinen pikanten Fragen stets einen Schritt voraus warst...

Salome Woerlen

2 drunk Beauties. bild: lina

Nur etwas werde ich nicht vermissen

Liebe Helene, ich will mir gar nicht überlegen, was ich alles vermissen werde! Ich habe wirklich sehr sehr gerne mit dir zusammengearbeitet. Es gibt nur eines, das ich nicht vermissen werde: Diskussionen um Einräder! Alles Gute auf deinem weiteren Weg! Heureka!

Marius Egger