Medienbericht: Willi Herren ist tot



Medienbericht: Willi Herren ist tot

Der deutsche TV-Star Willi Herren ist tot. Dies berichtet die Bild am Dienstagnachmittag. Herren spielte unter anderem bei der Sendung «Lindenstrasse» mit. Er wurde nur 45 Jahre alt. Herren ist aktuell in der Sat1-Realityshow «Promis unter Palmen» zu sehen. Gemäss «Bild» starb Herren an einer Überdosis. (cma)

Update folgt

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter