Hochzeit im Charlatan:

Diese 5 Dinge willst du wissen

Du hast eine Einladung für die Hochzeitsfeier von Kim und Leo im Charlatan erhalten – glückwunsch! Hier kannst du dich an- sowie abmelden und erhältst die wichtigsten Informationen zum Fest.

kim kaltenbach und leo helfenberger

Anmeldung

Hier kannst du dich an- bzw. abmelden!

Falls du unsicher bist, ob du das Formular bereits ausgefüllt hast oder noch Änderungen vornehmen willst, schreib uns (Kim oder Leo) direkt privat per Whatsapp.

Wann & wo

Hier die Eckdaten zur Feier:

Datum:

6. September 2025



6. September 2025 Ort:

Charlatan

Lagerstrasse 119

8004 Zürich



Charlatan Lagerstrasse 119 8004 Zürich Uhrzeiten:

Ab 15 Uhr: Eintreffen

15.30 Uhr: Start Apéro

18.15 Uhr: Schluss

Kinder

Ja, die lieben Kinderlein. Wir haben uns wegen der Art und des Ortes der Feier dazu entschieden, eine Hochzeit ohne Kinder zu feiern. Heisst konkret: Babys bis 2 Jahre und erwachsene Kinder (zum Beispiel du, Tucki) sind herzlich willkommen!

Dresscode

Das Motto der Feier lautet Discoball. Wir wollen aber, dass sich alle wohlfühlen. Deshalb gilt als Dresscode: Komm so, wie du auch in den Ausgang gehen würdest. Wir sind quasi an der Langstrasse. Wenn du etwas Funkelndes anziehen willst, freuen wir uns. Wenn du dich darin aber nicht wohlfühlst, musst du dich nicht verbiegen.

Das ist nice!

Das ist nice!

Das eher nicht.

Geschenke

Bitte bringt keine Geschenke in den Charlatan mit. Wenn ihr uns etwas zur Hochzeit schenken wollt, könnt ihr euch mit einem Zustupf an unseren Hochzeitsferien beteiligen. Das kannst du beitragen:

10 Franken: 1 Dose Bier (25 cl) im Flugzeug

1 Dose Bier (25 cl) im Flugzeug 25 Franken: 1 Suff vor Ort für Kim

1 Suff vor Ort für Kim 50 Franken: 1 Suff vor Ort für Leo

1 Suff vor Ort für Leo 100 Franken: 1 Nacht im Inselparadies

1 Nacht im Inselparadies 200 Franken: 1 Bootstour mit Tauchen

1 Bootstour mit Tauchen 300+ Franken: Anteil am Hin- oder Rückflug, eine Nacht im verrückten All-Inclusive-Ressort, Essen für eine ganze Woche, etc.

IBAN: CH33 0830 7000 6867 8430 8

Für weitere Fragen könnt ihr uns einfach über Whatsapp erreichen!