Der mexikanische Drogenboss El Chapo muss lebenslang ins Gefängnis



Der mexikanische Drogenboss El Chapo muss lebenslang ins Gefängnis

In einem der grösten Prozesse zu Drogenkriminalität in der Geschichte der USA wurde der mexikanische Drogenboss El Chapo in allen zehn Punkten für schuldig befunden. Er muss lebenslang ins Gefängnis. (cma)

Update folgt

Das könnte dich auch interessieren: «So sehen Depressionen aus» – Facebookpost einer jungen Frau geht viral Link zum Artikel Kann Basel YB wieder gefährlich werden? Alle Transfers der Super League im Überblick Link zum Artikel Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Link zum Artikel Kommen Sie, kommen Sie! PICDUMP! Link zum Artikel