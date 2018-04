Aargau

Blaulicht

Einbrecher durchbrechen Nagelsperre – Grossfahndung mit Armee-Helikopter abgebrochen



Grosseinsatz für die Aargauer Polizeikräfte: Drei mutmassliche Einbrecher durchbrachen heute Morgen eine Sperre der Grenzwache. In einem Wald liessen sie ihr beschädigtes Auto stehen – einen Kosovaren hat die Polizei mittlerweile festgenommen. Die Grossfahndung blieb erfolglos.

Bild: KEYSTONE

Heute Morgen um 4 Uhr fielen einer Spaziergängerin in Etzgen (Gemeinde Mettauertal) drei Männer auf. Offenbar wollten diese in ein Haus einbrechen. Dann verschwanden sie aber in einem Auto – mit französischen Autokennzeichen. Diese Informationen bestätigt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, nach einer Meldung von Radio Argovia gegenüber der AZ.

Wenig später überschlugen sich die Ereignisse: «Die Grenzwacht sichtete das Auto und wollte es stoppen», sagt Bernhard Graser. «Doch das Auto der mutmasslichen Einbrecher durchbrach die Nagelsperre.» Die Kantonspolizei löste eine Grossfahndung aus. 20 Patrouillen sind im Einsatz, ebenso mehrere Hundeführer und ein Armee-Helikopter mit Wärmebildkamera.

#Hardwald: Die Grossfahndung dauert an. Die Polizei konnte kurz nach 7 Uhr bei #Eiken einen der Flüchtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Kosovaren ohne Wohnsitz in der Schweiz. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) 5. April 2018

Die Einbrecher flüchteten in Richtung Kaisten/Eiken. Im Hardwald, einem grossen Waldgebiet bei Kaisten, Eiken und Sisseln, liessen sie ihr beschädigtes Fahrzeug stehen.

Ein Kosovare verhaftet

«Drei Türen standen offen, offenbar sind alle drei in den Wald gerannt», so Graser. Einen Verdächtigen, einen Kosovaren, hat die Polizei mittlerweile festnehmen können. «Es handelt sich um einen einschlägig polizeibekannten Kriminaltouristen aus dem Kosovo», sagt Graser. Die anderen beiden Verdächtigen sind weiterhin auf der Flucht.

Die Fahndung wurde inzwischen eingestellt, wie die Kapo Aargau mitteilt. Von den beiden Flüchtigen fehlt jede Spur.

#Hardwald: Wir haben die Fahndung nach den zwei verbliebenen Flüchtigen inzwischen eingestellt. Ausgehend vom verhafteten Täter und dem sichergestellten Fluchtfahrzeug haben wir intensive Ermittlungen eingeleitet. Abschliessende Infos folgen am Nachmittag. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) 5. April 2018

Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen an Telefon 117 zu melden.

(az/pz/aeg)

Update folgt.

