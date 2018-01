Autolenker bei Selbstunfall in Lupfig AG tödlich verletzt

Andreas Glarner fährt 13-Jährigen an: «Plötzlich sprang mir ein Jugendlicher vors Auto»

Auf seinem Firmenareal kollidierte der SVP-Nationalrat mit dem Auto mit einem Schüler – dieser wurde leicht verletzt.

Es war eine unscheinbare Polizeimeldung: «Gestern Abend ereignete sich in Oberwil-Lieli ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Jugendlichen. Der Schüler eilte vom Schulhaus her in Richtung Bushaltestelle. Dabei touchierte ein herannahendes Auto den 13-Jährigen. Dieser musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.» Das teilte die Kantonspolizei am vergangenen Freitag mit. Nun zeigen Recherchen der AZ: Am Steuer des Unfallautos sass Nationalrat und Gemeindeammann Andreas Glarner.

Die …