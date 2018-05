Basel

Blaulicht

Schweizer Exhibitionist in Deutschland festgenommen



Schweizer Exhibitionist in Deutschland festgenommen

Ein Exhibitionist aus der Schweiz hat am Donnerstagnachmittag in der deutschen Grenzstadt Weil am Rhein (D) bei Basel aus einem Auto heraus mehrere Frauen belästigt. Die Polizei nahm den 28-Jährigen vorläufig fest.

Der Mann hatte die Frauen kurz nacheinander an zwei verschiedenen Orten im Stadtgebiet von Weil am Rhein belästigt, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Als die Polizei das blaue Auto mit Baselbieter Kennzeichen ausfindig gemacht hatte, entdeckte sie den 28-Jährigen mit geöffneter Hose auf dem Fahrersitz. Die Behörden haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Überschlag auf der A1

