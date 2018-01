Bern

Flüchtender Mann springt in Bern in die eiskalte Aare – und wird verhaftet



Ein 33-jähriger Mann ist am Dienstagabend auf der Flucht vor der Polizei in die Aare gesprungen. Er konnte aus dem Fluss gerettet werden. Nun sitzt er in Haft.

Eine Fusspatrouille der Berner Kantonspolizei stiess auf der Münsterplattform in Bern auf den 33-Jährigen, der wegen Widerhandlungen gegen das Straf- und das Ausländergesetz zu einer mehrmonatigen Haftstrafe ausgeschrieben war.

Als der Mann die Einsatzkräfte erblickte, nahm er Reissaus. Zunächst flüchtete er mit dem Velo in Richtung Münzrain, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Vom Münzrain aus gelangte der Flüchtende über mehrere Hausdächer und über Böschungen an die Aarstrasse. Dort kletterte er über ein Geländer und sprang in die eiskalte Aare.

Kurz darauf trafen die Polizisten am Aareufer ein. Mit Rettungswurfleinen gelang es ihnen, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Er wurde mit leichten Verletzungen im Spital behandelt. (sda)

