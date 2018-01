Bern

Skifahrerin stürzt im Berner Oberland 30 Meter in die Tiefe und stirbt



Eine 19-jährige Skifahrerin ist am Sonntagnachmittag im Gebiet First bei Grindelwald BE ums Leben gekommen. Sie stürzte über ein Felsband rund 30 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau gemeinsam mit anderen Wintersportlern vom Oberjoch in Richtung Schmiedigen-Biedmeren, als sie abseits der markierten Pisten zu Fall kam. In der Folge rutschte sie über ein Felsband und stürzte ab.

Die Frau - eine Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz - erlag auf dem Weg ins Spital ihren schweren Verletzungen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sda)

