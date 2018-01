Blaulicht

Kein Führerausweis, Nummer gestohlen: Verfolgungsjagd in Suhr AG endet mit Crash



Bild: Kapo AG

Ein 20-jähriger Autolenker ist auf einer waghalsigen Flucht vor der Polizei am Mittwoch in Suhr AG verunfallt. Der Sri Lanker mit Wohnsitz im Bezirk Lenzburg sass ohne Führerausweis am Steuer.

Das Auto mit zwei unterschiedlichen Kontrollschildern war nicht eingelöst. Der Mann blieb unverletzt und wurde nach der Flucht widerstandslos festgenommen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Strafuntersuchung. Sie ordnete wegen des Verdachts auf Einfluss von Betäubungsmitteln eine Blut- und Urinuntersuchung an.

Der Mann war zunächst beim Bahnhof Kölliken aufgefallen. Er stritt sich mit Leuten. Er setzte sich danach in einen Kleinwagen und fuhr weg. Dies meldete ein Augenzeuge kurz nach 12 Uhr der Notrufzentrale.

Erste Abklärungen zeigten gemäss Kantonspolizei, dass das gemeldete Kontrollschild im Fahndungsregister ausgeschrieben war. Die Notrufzentrale löste daher über Funk eine Fahndung aus.

Blaulicht und Sirene

Gegen 14 Uhr sichtete eine Patrouille der Kantonspolizei den Kleinwagen in Oberentfelden. Die Patrouille wollte den Autofahrer stoppen. Dieser missachtete jedoch das Haltezeichen und beschleunigte stark.

Die Polizisten folgten mit Blaulicht und Sirene. Mit stark übersetzter Geschwindigkeit flüchtete der Unbekannte in Richtung Unterentfelden und bog dort in einen Radweg ein.

Unvermindert schnell setzte er auf dem schmalen Weg die waghalsige Flucht in Richtung Suhr fort. In einer Linkskurve verlor der Flüchtende schliesslich die Herrschaft über sein Auto und prallte heftig gegen zwei Bäume. (sda)

