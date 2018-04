Eine verletzte Person bei Bauernhaus-Brand in Zeiningen AG

Blaulicht

Beim Brand eines Landwirtschaftsbetriebs in Zeiningen im aargauischen Fricktal sind am Montagmorgen vier Personen verletzt worden. Ein Mann erlitt schwere Brandverletzungen und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Ein weiterer Mann musste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital, wie Roland Pfisterer, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, auf Anfrage sagte. Auch zwei Feuerwehrmänner mussten zur Kontrolle ins Spital.

Der Brand war um 8.20 Uhr ausgebrochen. Das Feuer zerstörte den an die Autobahn A3 angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb komplett. Die Löscharbeiten dauerten am späteren Morgen noch an. Brandursache und Höhe des Sachschadens waren zunächst noch unbekannt.

Tiere sind gemäss Polizeiangaben beim Brand nicht verletzt worden. Drei Pferde konnten in Sicherheit gebracht werden. (az/aeg/sda)

