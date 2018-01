Blaulicht

Deutschland

Streit unter Kindern führt in Deutschland zu Massenschlägerei



Das eskalierte schnell: Streit unter Kindern führt in Deutschland zu Massenschlägerei

Der Streit von zwei Kindern hat in der deutschen Stadt Aachen zu einer Massenschlägerei unter Erwachsenen geführt. Die beiden Kinder seien in der Sporthalle eines Gymnasiums über das Ergebnis eines Ringkampfs bei einem Kinderturnier in Streit geraten, teilte die Aachener Polizei am Sonntagabend mit.

Offenbar habe sich dann die Mutter eines Kindes eingemischt und das andere Kind geschubst – was sofort dessen Verwandtschaft auf den Plan gerufen habe.

Eine «Vielzahl von Müttern und Vätern» habe schliesslich eingegriffen, so dass am Ende rund 20 Personen in die Schlägerei verwickelt gewesen seien, teilte die Polizei mit. Nach Eintreffen der Polizei habe sich die Lage beruhigt. Einige Beteiligte hätten das Weite gesucht. Zwei der Streithähne seien verletzt worden. (sda/afp)

Bestimmt hast auch DU einen dieser kranken Typen im Büro 1m 57s Bestimmt hast auch DU einen dieser kranken Typen im Büro Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Das könnte dich auch interessieren: Der Kicker, der nie kickte – die bizarre Geschichte von Fake-Fussballer Carlos Kaiser Neue Umfrage zeigt: Die Gegner der No-Billag-Initiative liegen vorne – und zwar deutlich Muotathal: Acht Männer in Höhle eingeschlossen US-Kongress findet Kompromiss gegen «Shutdown» – die grössere Hürde kommt aber noch Das sind die Rekordtorschützen in Europas Top-Ligen Mord an Ex-YB-Spieler Andrés Escobar: Mutmasslicher Auftraggeber wurde verhaftet Kein Plastikmüll mehr bis 2030: Mit diesen 3 Massnahmen will es die EU schaffen Apple knickt ein – neues Feature gibt iPhone-Usern (endlich) die Wahl Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo