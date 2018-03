Blaulicht

Luftfahrt

Kuala Lumpur: Flugpassagier zieht sich nackt aus und attackiert Flugbegleiterin



Student zieht sich aus und schaut Pornos – während eines Linienfluges

Mit einer Striptease an Bord hat ein Student in einem Passagierflugzeug in Asien für Unruhe gesorgt. Der 20-jährige Bangladescher habe sich kurz nach dem Start in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur entkleidet und angefangen, Pornos auf seinem Laptop anzuschauen.

Dies berichtete die Zeitung «New Straits Times» am Montag. Dann habe er Stewardessen belästigt.

Student strips naked, watches porn on flight from KL to Dhaka; nabbedhttps://t.co/fgHZWEF3kC pic.twitter.com/HwxZjQSeAC — New Straits Times (@NST_Online) 4. März 2018

Wie die Zeitung berichtete, zog sich der Mann zwar zunächst auf Wunsch des Flugpersonals wieder an. Doch dann versuchte er, die Flugbegleiterinnen zu umarmen. Als diese ihn zurückwiesen, wurde er aggressiv und attackierte eine der Frauen.

Nach Angaben der Fluggesellschaft Malindo Air konnte der Mann überwältigt werden. Der «störende Passagier» sei nach der Ankunft in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka festgenommen worden.

Dem Zeitungsbericht zufolge konnten Passagiere und Flugpersonal den Mann überwältigen. Seine Hände wurden für den Rest des Fluges mit einem Tuch zusammengebunden. Die Fluggesellschaft wollte die Details des Vorfalls nicht kommentieren. (sda/afp)

