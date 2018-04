Blaulicht

Natur

Sie wurden seit Sonntagabend vermisst: Zwei Bergsteiger verunglücken am Mönch tödlich



Weiteres Drama in den Alpen: Auch am Mönch sind zwei Bergsportler ums Leben gekommen. Die beiden jungen Bergsteiger, die bereits am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden waren, sind am Montag leblos geborgen worden. Dies teilte die Berner Kantonspolizei mit. (sda)

Weitere Informationen folgen

