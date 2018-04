Blaulicht

Solothurn

Kind und Mann bei Sturz aus dem vierten Stock schwer verletzt



Kind und Mann bei Sturz aus dem vierten Stock schwer verletzt

Beim Sturz aus dem Fenster im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses sind ein Kind und ein Mann am Donnerstag in Grenchen SO schwer verletzt worden. Zwei Rettungshelikopter flogen das 8-jährige Kind und den 40-Jährigen in ein Spital.

Die Umstände des Vorfalls sind gemäss Solothurner Kantonspolizei noch unklar. Bei der der Alarmzentrale gingen kurz nach 7 Uhr Meldungen ein, wonach bei einem Mehrfamilienhaus ein Mann und ein Kind am Boden lägen.

Polizei, Rettungsdienst und Staatsanwaltschaft rückten aus. Der Rettungsdienst bot zwei Rettungshelikopter auf, um die beiden schwer Verletzten in ein Spital zu fliegen. Zur Klärung der genauen Umstände nahm die Kantonspolizei Ermittlungen auf. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Auffahrunfall auf der A3

Das könnte dich auch interessieren: Fox-News-Star Sean Hannity und die Doppelmoral im Trumpiversum SP-Nationalrat Cédric Wermuth: «Was heute Mainstream ist, war vor 30 Jahren rechtsextrem» Das mysteriöse Verschwinden von Lars Mittank Was der Fussball vom Eishockey lernen kann und dringend kopieren muss 10 Tipps, wie du beschäftigt aussiehst, obwohl du am Arbeitsplatz faulenzt 10 Fragen, die dem SBB-Kundendienst im Internet tatsächlich gestellt wurden 🙈 Stoppt die Essensdiebe! 9 Etiketten, die du brauchst, wenn du im Büro arbeitest Vergesst Russland und USA: In Syrien droht ein Krieg zwischen Iran und Israel Dreht Obama durch? Dieses Video zeigt eine der grössten Gefahren für Demokratien «Ohne Fiat Money wäre unser Wohlstand undenkbar» Liebe Baslerinnen und Basler, das passiert jetzt mit eurer BaZ ... John Oliver attackiert die Schweiz – das sagt der Steuerexperte dazu «Sitz, du Sau!» – Als Hockeybanausin am Playoff-Finalspiel Hätten die Echo-Verantwortlichen doch diesen Film gesehen ... Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo