Brand auf dem Anwesen der Clintons ++ Schaden noch unbekannt

Im Haus von Hillary und Bill Clinton soll es am Mittwoch zu einem Brand gekommen sein. Dies berichten mehrere US-Medien. Das Feuer soll auf dem Anwesen in Chappaqua im US-Bundesstaat New York ausgebrochen sein. Noch ist unklar, ob das Wohnhaus oder ein anderes Bauwerk brannte.

Unklar ist zurzeit, ob der ehemalige US-Präsident und die ehemalige Präsidentschaftskandidaten zu Schaden gekommen sind. Wie lokale Medien berichten, sei das Feuer mittlerweile gelöscht. (cma)

