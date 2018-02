Blaulicht

Schüsse mitten in Zürich ++ Zwei Personen sind tot ++ Zeugin: «Es war surreal»

An der Lagerstrasse in Zürich sind am Freitagnachmittag mehrere Schüsse abgegeben worden. Zwei Personen sind dabei ums Leben gekommen, wie die Polizei bestätigt.

Kurz nach 14.30 Uhr wurde der Stadtpolizei Zürich gemeldet, dass in der Lagerstrasse in der Nähe des Hauptbahnhofs Schüsse gefallen seien. Die ausgerückten Rettungskräfte trafen vor Ort auf eine tote und eine schwerverletzte Person, die inzwischen auch ihren Verletzungen erlegen ist. Das Gebiet rund um den Tatort wurde Grossräumig abgesperrt.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot und Spezialeinheiten vor Ort. Das Gebiet Lagerstrasse, Kasernenstrasse und Eisgasse ist grossräumig abgesperrt.

Zahlreiche Augenzeugen berichteten von der tödlichen Auseinandersetzung an der Lagerstrasse. Auf dies deuten auch die Bilder hin, die watson erhalten hat (aber nicht zeigt).

Eine Augenzeugin berichtet, wie Rettungskräfte eine Person auf offener Strasse erfolglos zu reanimieren versuchten. «Während Minuten wendeten sie Wiederbelebungsmassnahmen an. Dann stellten sie das weisse Zelt auf.» Sie sei in dem Café gegenüber des Tatorts gesessen und habe alles durch die Scheiben beobachtet. Die Polizei habe sie angewiesen, das Café nicht zu verlassen. «Es war ein surrealer Moment, vor allem, da wir nicht wussten, ob der Täter bereits gefasst wurde oder nicht.» Schliesslich konnten sie das Café durch den Hinterausgang verlassen.

Gegenüber blick.ch sagt ein Zeuge, es habe sich um ein Beziehungsdelikt gehandelt. Bestätigt ist dies aber nicht.

...da sind soeben 2 Personen offenbar angeschossen (oder erschossen?) worden vor der UBS an der Europaallee - gleich vis-à-vis von unserem Büro. WTF? So surreal das Ganze... — Stefan Lienhard (@lienu) 23. Februar 2018

Zwei laute Knalls, ein Blick nach draussen und da lagen 2 Personen auf dem Trottoir...😨😨😨 — Stefan Lienhard (@lienu) 23. Februar 2018

