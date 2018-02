Blaulicht

900 Bergleute waren in Südafrika eingeschlossen: Nun konnten sie gerettet werden



Bild: AP/AP

900 Bergleute waren in Südafrika eingeschlossen – nun konnten sie gerettet werden

Mehr als 900 in einer südafrikanischen Goldmine eingeschlossene Bergleute sind gerettet worden. Sie seien am Freitagmorgen wieder sicher an die Erdoberfläche gebracht worden, meldete der südafrikanische Nachrichtensender ENCA.

Zuvor war die Stromversorgung in der knapp 300 Kilometer südwestlich von Johannesburg gelegenen Mine wiederhergestellt worden.

Wegen eines Stromausfalls nach einem Unwetter am Mittwochabend hatten die Fahrstühle die 955 Kumpel nach Ende ihrer Schicht nicht mehr nach oben bringen können. In Beatrix-Bergwerk wird Gold in einer Tiefe von 700 Metern und 2200 Metern abgebaut.

Bild: AP/AP

Das Bergbauunternehmen Sibanye-Stillwater gehört nach eigenen Angaben zu den zehn weltgrössten Goldproduzenten. Im Jahr 2016 wurden knapp über 10 Tonnen gefördert (derzeitiger Marktwert rund 350 Millionen Euro).

Südafrika ist ein weltweit wichtiger Produzent von Diamanten, Gold und anderen Edelmetallen. Immer wieder gibt es aber schwere Unglücke. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: Zamboni rammt TV-Crew und fährt um ein Haar einen Spieler über den Haufen 9 Antworten auf 9 Fragen, von denen du nicht wusstest, dass sie dich interessieren Zusätzliche Messfahrzeuge gegen Zugentgleisung Gut für den Körper UND die Umwelt – «Plogging» heisst der neue Fitnesstrend AfD-Politiker konvertiert zum Islam – und das ist seine Begründung Er glaubte an realen Raketen-Angriff auf Hawaii – jetzt wurde der Mitarbeiter gefeuert Wie eine Saudi-Araberin mit den neuen Freiheiten umgeht Für Trump naht in der Russlandaffäre die Stunde der Wahrheit 4 Szenarien, wie Roger Federer wieder die Weltnummer 1 wird Alle Artikel anzeigen

1,5 Millionen-Schatz in Schweizer Kanalisation 1m 0s 1,5 Millionen-Schatz in Schweizer Kanalisation Video: srf

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo