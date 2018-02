Blaulicht

Autofahrer rast in Menschenmenge – mindestens 18 Verletzte in Shanghai

Ein brennendes Fahrzeug ist in Shanghai auf dem Fussweg in Passanten gerast. Der Lieferwagen hatte Gasflaschen geladen. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar.

Ein Lieferwagen mit Gasflaschen ist in Shanghai laut Augenzeugen brennend und mit hoher Geschwindigkeit in Passanten gefahren und hat mindestens 18 Menschen verletzt. Drei wurden schwer verletzt, berichtete die Stadtregierung am Freitag. Erste Berichte in sozialen Medien über Todesopfer bestätigten die Behörden vorerst nicht. Die Hintergründe des Zwischenfalls waren zunächst unklar.

Das Fahrzeug fuhr vor dem Starbucks-Café am Volkspark im Zentrum der Metropole auf den Fussweg in die Passanten. Augenzeugen berichteten der Zeitung «Pengpai», im Innenraum des Fahrzeugs habe es schon gebrannt. An Bord seien Gasflaschen gewesen, die sich aber nicht entzündet hätten. Die herbeigeeilte Feuerwehr löschte das Fahrzeug.

Der Zwischenfall ereignete sich am Freitagmorgen Ortszeit, während die britische Premierministerin Theresa May zum Abschluss ihres dreitägigen China-Besuchs die ostchinesische Hafenstadt besuchte. Auf ihrem Programm stand eine Rede vor Wirtschaftsvertretern.

Der brennende Wagen sei plötzlich auf den Fussweg gefahren und habe mehrere Fussgänger umgefahren, berichteten Augenzeugen laut «Pengpai». Andere seien zur Seite gesprungen. Einige mutige Passanten hätten versucht, die Fenster einzuschlagen. «Der Fahrer schien ohnmächtig geworden zu sein, jemand versuchte, ihn zu retten», sagt eine Augenzeugin.

«In dem Wagen waren Gasflaschen», sagte ein anderer Augenzeuge. «Das Fahrzeug brannte, aber die Gasflaschen nicht.» Es seien insgesamt sechs Personen in dem Wagen gewesen. Das Gesicht einer Frau sei verbrannt gewesen, berichtete er weiter. Ein Reporter der Zeitung sah grüne Gasflaschen am Ort des Zwischenfalls. (sda/dpa)

