Blaulicht

Karl-Erivan Haub: Deutscher Grossunternehmer wird am Matterhorn vermisst



Bild: EPA/DPA

Deutscher Grossunternehmer wird am Matterhorn vermisst

Seit vergangenem Samstag wird in Zermatt Karl-Erivan Haub, Chef der Tengelmann-Gruppe, vermisst. Der 58-jährige Grossuntenehmer aus Deutschland wurde zuletzt in der Klein-Matterhorn-Bahn gesehen. Dies berichtet der Blick am Dienstagabend. Zum Tengelmann-Konzern gehören etwa die OBI-Baumärkte oder die Edeka Gruppe.

Die Nacht auf Samstag verbrachte Haub gemäss Blick in seinem Hotel in Zermatt. Um 8:30 bestieg er die Klein-Matterhorn-Bahn in Ski-Montur. Dann verliert sich die Spur des Milliardärs.

Die Familie informierte die Polizei, als Haub am Samstagabend nicht zu einem vereinbarten Treffen erschien. Zunächst war sein Smartphone noch in Betrieb, später war es nicht mehr erreichbar. (cma)

Update folgt

Aktuelle Polizeibilder: Betrunkener rammt 2 parkierte Autos

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo