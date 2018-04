Blogs

Sektenblog

Hat Gott den Bergsturz verursacht, der zwei Tessiner Pilger unter sich begrub?



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Hat Gott den Bergsturz verursacht, der zwei Tessiner Pilger unter sich begrub?

Ein Paar stirbt bei einem Bergsturz im italienischen Val Vigezzo. Der Bruder der tödlich Verunglückten glaubt, Gott habe es so gewollt. Ein ungeheuerlicher Gedanke, wenn man ihn zu Ende denkt.

Wenn Gläubige gewisse Vorkommnisse oder Ereignisse nicht erklären können, greifen sie gern auf den geflügelten Spruch zurück: Gottes Wege sind unergründlich.

Übersetzt heisst das: Gott, egal welcher Couleur oder Provenienz, beobachtet uns, begleitet uns, lenkt uns möglicherweise und greift in unseren Alltag oder unser Leben ein. Primär natürlich helfend.

So jedenfalls verkünden es viele Geistliche und Seelsorger. Ein Credo, das Trost und Hoffnung spenden soll. Und uns Menschen anhalten, ein möglichst gottgefälliges und sündenfreies Leben zu führen. Strenggläubige sind denn auch überzeugt, von Gott schon im Diesseits belohnt zu werden, indem er sie vor Krankheiten und Unglücksfällen bewahrt.

Wie kann Gott es zulassen, dass Gläubige auf tragische Weise ihr Leben verlieren, die zu seinen Ehren unterwegs waren? Oder ist es Gott egal, was mit uns hienieden passiert?

Doch selbst die Kirchen scheinen Zweifel zu haben, dass Gott omnipräsent sein und seine schützende Hand über alle Gläubigen halten kann. Deshalb setzt er sein Bodenpersonal in Bewegung, nämlich die Schutzheiligen.

Davon gibt es ein ganzes Heer. Für die Katholiken ist Maria die erste Anlaufstelle. Viele Berufsgattungen haben sogar eigene Schutzheilige. Die Mineure zum Beispiel hoffen auf die heilige Barbara, wenn sie beim Tunnelbau tief im Berg ihre gefährliche Arbeit verrichten. Für die Autofahrer und Reisenden ist der heilige Christopherus als Schutzpatron zuständig, für die Feuerwehrleute der heilige Florian.

Bild: KEYSTONE

Auf dem Weg zur Blutenden Madonna tödlich verunglückt

Passiert trotz Wohlverhalten und intensiver Fürbitte doch ein Unglück, sind die Gläubigen ratlos und greifen – wie bereits erwähnt – auf den Spruch von den unergründlichen Wegen Gottes zurück.

Es gibt aber tragische Situationen, bei denen alle religiösen Heilsversprechen und Erklärungsversuche in sich zusammenfallen. So passiert am Ostersonntag im Centovalli unweit der Schweizer Grenze zum Tessin. Ein Ehepaar aus Minusio TI war auf der Pilgerfahrt zur Blutenden Madonna in der Wallfahrtskirche im italienischen Re. Die Tessiner wollten etwas für ihr Seelenheil tun.

Zwischen den beiden Ortschaften Olgia und Meis krachten riesige Felsbrocken vom Berghang herunter und begruben die Pilger unter sich. Das Paar kam beim Unglück ums Leben.

Sektenblog Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Der Unfall wirft für Gläubige viele Fragen auf. Wie kann Gott es zulassen, dass Gläubige auf tragische Weise ihr Leben verlieren, die zu seinen Ehren unterwegs waren? Oder ist es Gott egal, was mit uns hienieden passiert? Kann er allenfalls nicht eingreifen, weil ihm die Macht dazu fehlt? Oder ist er bei den Milliarden von Menschen, die permanent beobachtet und begleitet werden möchten, heillos überfordert?

Denkbar ist eine weitere Variante: Es gibt Gott gar nicht, weshalb jede Hoffnung auf Schutz, jede Fürbitte und jede Wallfahrt vergebliche Liebesmühe ist.

Für Gläubige sind dies ketzerische Fragen. Auch der Bruder der tödlich verunglückten Frau hat keinen Gedanken an eine solche Möglichkeit verschwendet. Gegen über dem Blick sagte er, Gott habe es so gewollt, der Erdrutsch müsse Bestimmung gewesen sein.

Eine unerträgliche Vorstellung

Ein ungeheuerlicher Gedanke, wenn man ihn zu Ende denkt. Er bedeutet, dass Gott die Felsen absichtlich auf seine Gläubigen hat niederdonnern lassen – aus welchen Motiven auch immer. Diese Vorstellung stellt den Glauben an einen barmherzigen Vater im Himmel völlig auf den Kopf.

Das Beispiel zeigt, dass unsere konkreten Lebenserfahrungen oft in einem krassen Widerspruch zu den religiösen Dogmen und Heilskonzepten stehen. Es demonstriert uns auch, wie verstörend der Glaube sein kann. Wen wunderts, dass es heute vielen Menschen schwer fällt, an einen Gott zu glauben?

Mehr aus dem Sektenblog Esoterische Sozialarbeiterin löst jahrelangen Schulstreit aus So konstruieren Sekten Fake News auf der Glaubensebene Lass dich von der Quantenmedizin nicht täuschen Der unaufhaltsame Niedergang der Kirchen – und auch der Islam wird Probleme bekommen Wellnesskult, Konsumrausch und Alternativmedizin als Ersatzreligion Wie ist das nun mit Gott? Existiert er oder ist er nur ein Mythos? Und sie trinken Reinigungsmittel – als sei es ein Zaubertrank Gottes Die 16-jährige Christina ist der neue Star am Esoterik-Himmel – was dahintersteckt Wenn der Papst den Satan um die Ecken schleichen sieht, wird's gefährlich Raus aus der Kirche, rein in die Esoterik So hilft Trump den Evangelikalen, die Endzeit vorzubereiten Gott ist tot, weil er keinen evolutionären Nutzen bringt Die Sterbehilfe in der Schweiz steht vor einem Quantensprung – ob Gott was dagegen hat? Wagt Trump den Steuerkrieg gegen Scientology? Wie der «Beobachter» Spuk-Phänomenen auf den Grund geht – und grandios scheitert Denkst du schon oder glaubst du noch? Weshalb Wissenschaften keine Ersatzreligion sind Organspende: Was passiert mit dem Herz nach dem Tod? Wieso der Vergleich mit der Sintflut immer hinkt – und welche Probleme Noah gehabt hätte Keine Spur vom Paradies – wo bitte geht’s zum Himmel? Die rechten Fundis sehen in Papst Franziskus einen Ketzer Schweigen ist Gold – wie Geistheiler Braco die Welt narrt und dick Kasse macht Die dunkle Seite des Dalai Lama Der Sinn des Lebens liegt in uns – und eher nicht im Jenseits Hört Gott zu, wenn Gläubige beten? Antwortet er gar? Zweifel sind angebracht Es gibt keine Wasseradern – aber teure Geräte, die sie «abwehren» Für Fromme ist Kritik am Glauben Gotteslästerung. Warum eigentlich? Ist die Mutter Gottes an Maria Himmelfahrt tatsächlich zu Jesus aufgestiegen? Bruder Klaus, auch wenn du etwas kauzig warst – Blocher und Huonder hast du nicht verdient Autsch! Das SRF «pilgert» direkt in die Arme der katholischen Kirche Sektenphänomen in der Politik: Die Guru-Allüren von Trump, Putin, Erdogan und Co. Aussteigerin: «Drogen und Tantra sind eine toxische Kombination» Wenn Heiler die Hände auflegen, wundert sich der Krebs Zum Teufel mit der Hölle! Ist religiöse Erziehung eine sanfte Art der Indoktrination? Vorsicht: Vegane Ernährung kann für Kinder tödlich sein «Tot und wieder lebendig»: Gläubige berichten von Wunderheilungen Sind Gläubige die besseren Menschen? Wohl nur während des Gottesdienstes Alle Artikel anzeigen

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



Du kannst Hugo Stamm auf Facebook und auf Twitter folgen.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare