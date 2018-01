Blogs

Sektenblog

Christina von Dreien: Die 16-Jährige ist der neue Star am Esoterik-Himmel



Die 16-jährige Christina ist der neue Star am Esoterik-Himmel – was dahintersteckt

Nach esoterischer Lesart ist Christina ein spirituelles Kindergenie. Die 16-Jährige aus dem st.gallischen Mosnang behauptet, Jenseitskontakte herstellen zu können – und will sich auch in Quantenphysik und Neuropsychologie auskennen.

Sie spricht über Quantenphysik, Neuropsychologie, Herztransplantation und über das höhere Bewusstsein und füllt grosse Säle von Bern über Zürich bis Wien: Die 16-jährige Christina von Dreien elektrisiert die Esoterikszene und räumt gross ab.

Sie schmückt sich dabei mit spirituellen Fähigkeiten und Attributen, die sich gewaschen haben und die spirituelle Sucher staunen lässt. Am kommenden Freitag tritt sie im blauen Saal des Zürcher Volkshauses auf, die 200 Plätze sind längst ausverkauft.

Doch schön der Reihe nach.

Die Karriere des zierlichen Mädchens mit dem markanten Gesicht und dem leicht unsicheren Blick wirkt gut geplant. Sie nennt sich Christina von Dreien. Auch ihre Mutter Bernadette, die eigentlich Meier heisst, schmückt sich mit diesem aristokratisch klingenden Künstlernamen. Entlehnt haben sie ihn vom Weiler Dreien bei Mosnang, in dem sie wohnen.

Die Mutter hat die Karriere ihrer Tochter mit dem Buch «Christina – Zwillinge als Licht geboren», Band I. lanciert. (Der Untertitel enthält keinen Schreibfehler, er heisst tatsächlich so.) Christinas Zwillingsschwester Elena ist als Baby gestorben und begleitet nun ihre Schwester als Lichtwesen auf ihrer übersinnlichen Mission, den Menschen die Liebe und das göttliche Licht zu bringen.

Doch Christina kann nicht nur mit ihrer verstorbenen Schwester kommunizieren, sie erhält auch Botschaften von gewöhnlichen Toten. Das wäre dann die Gabe, Jenseitskontakte herzustellen.

«Christina gehört zu einer neuen Generation geistig hochbegabter, evolutionärer Denker, die unser Dasein als eine Komplexität von Quantenphysik, Neuropsychologie und Spiritualität wahrnehmen.»

Dazu kommen noch andere Begabungen wie Telepathie und Hellsichtigkeit. Christina charakterisiert ihre übersinnlichen Fähigkeiten so: Sie sei mit «einer multidimensionalen Wahrnehmung und mit anderen paranormalen Begabungen gesegnet». Weiter gehöre sie zu einer «neuen Generation junger, geistig hochbegabter, evolutionärer Denker, die unser Dasein als eine Komplexität von Quantenphysik, Neuropsychologie und Spiritualität wahrnehmen, beschreiben und leben».

Mutter und Tochter von Dreien im Interview Video: YouTube/illusion reality

Allein mit ihrer Präsenz und ihren Worten sende sie im wahrsten Sinne des Wortes Licht aus. Sie lebe auf ganz natürliche Weise vor, was Authentizität, Lebensfreude, Eigenverantwortung, Demut, Liebe, Weisheit und Frieden bedeute, schreibt ihre Mutter. Ausserdem sei sie seit jeher wie selbstverständlich vertraut mit höheren kosmischen Gesetzmässigkeiten und könne Einblick in andere Sphären und Daseinsebenen gewähren.

Selbst die schwierigsten wissenschaftlichen und weltpolitischen Themen sehe sie aus einem multidimensionalen Blickwinkel heraus und überrasche immer wieder mit originellen Analysen und Gleichnissen.

Sektenblog Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Christina hat die spirituellen Konzepte und das esoterische Vokabular mit der Muttermilch eingesaugt. Ihre Mutter ist Naturheilpraktikerin und bietet in ihrer Praxis eine breite Palette an alternativen Untersuchungs- und Therapiemethoden von der Irisdiagnostik, Zungendiagnostik bis zum Schröpfen und der Homöopathie an.

Nach esoterischer Lesart gehört Christina zur Generation der spirituellen Kindergenies. Diese sollen bereits von der übersinnlichen Transformation profitiert haben, die die göttlichen Geistwesen oder Avatare eingeleitet haben. Manche Weltenlehrer und angeblich medial begabte Meister behaupten sogar, diese Wesen hätten ein Metallgitter um die Erde gebaut, um die Energiefrequenzen zu steigern und das höhere Bewusstsein der Menschheit zu fördern. Esoteriker nennen diese angeblich hochentwickelten Kinder Indigo- oder Kristallkinder.

Der zweite Teil des Interviews Video: YouTube/illusion reality

Im Dienst des globalen Wandels

Deshalb fühlt sich Christina aufgerufen und berufen, ihre spirituelle Begabung weiterzugeben. Wörtlich sagt sie, sie sei «gewillt und bereit, ihr Dasein in den Dienst eines globalen Wandels hin zum Positiven und Konstruktiven zu stellen».

Ihr Schlüsselbegriff ist die Liebe: «Wenn wir alle in uns die Energie der Liebe entfesseln, dann hat die Menschheit ein zweites Mal in ihrer Geschichte das Feuer entdeckt.»

Das esoterische Weltbild von Christina macht auch vor grobstofflichen Phänomenen nicht halt. So warnt sie vor der Organtransplantation.

Im Originalton klingt das so: «Wird einem Menschen nun beispielsweise das Herz entnommen, dann hinterlässt diese Entnahme nicht nur im physischen Körper eine Lücke, sondern parallel dazu auch im ätherischen Körper. Es wird dort die Information abgespeichert: ‹kein Herz vorhanden›. Nach dem Tod des Menschen bleibt diese Information im Ätherkörper gespeichert, und so reist die Seele mit der Information ‹kein Herz vorhanden› in ihre nächste Inkarnation.»

Fötus ohne Herz

Die Konsequenz ist laut Christina verheerend: Der Körper entwickelt kein Herz. «Dies ist einer der möglichen Gründe dafür, warum Kinder manchmal ohne ein bestimmtes Organ zur Welt kommen», lehrt uns der Teenager.

Nun, ohne Herz kommt kein Kind zur Welt, auch nicht in der «anderen Realität» der Esoterik.

Sterben ist für die 16-jährige Christina kein besonderes Problem, denn man kommt ja bald wieder auf die Erde zurück – schöner und reifer denn je und ausgestattet mit einem höheren Bewusstsein! Dazu schreibt sie: «Im Universum ist nichts kompliziert. Es sind die Menschen, die es kompliziert machen. Die Erde ist die Schule, das Universum die Hochschule.»

Christina trifft keine Schuld. Diese trägt die Mutter, die ihre Tochter in die Rolle der Heilsbringerin drängt und ihr die Jugend stiehlt.

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



Du kannst Hugo Stamm auf Facebook und auf Twitter folgen.

Mehr Sektenblog Die rechten Fundis sehen in Papst Franziskus einen Ketzer Schweigen ist Gold – wie Geistheiler Braco die Welt narrt und dick Kasse macht Die dunkle Seite des Dalai Lama Der Sinn des Lebens liegt in uns – und eher nicht im Jenseits Hört Gott zu, wenn Gläubige beten? Antwortet er gar? Zweifel sind angebracht Es gibt keine Wasseradern – aber teure Geräte, die sie «abwehren» Für Fromme ist Kritik am Glauben Gotteslästerung. Warum eigentlich? Ist die Mutter Gottes an Maria Himmelfahrt tatsächlich zu Jesus aufgestiegen? Bruder Klaus, auch wenn du etwas kauzig warst – Blocher und Huonder hast du nicht verdient Autsch! Das SRF «pilgert» direkt in die Arme der katholischen Kirche Sektenphänomen in der Politik: Die Guru-Allüren von Trump, Putin, Erdogan und Co. Aussteigerin: «Drogen und Tantra sind eine toxische Kombination» Wenn Heiler die Hände auflegen, wundert sich der Krebs Zum Teufel mit der Hölle! Ist religiöse Erziehung eine sanfte Art der Indoktrination? Vorsicht: Vegane Ernährung kann für Kinder tödlich sein «Tot und wieder lebendig»: Gläubige berichten von Wunderheilungen Sind Gläubige die besseren Menschen? Wohl nur während des Gottesdienstes Abtreibungen sind des Teufels – glauben fromme Christen Gehirngewaschene Selbstmordattentäter: So funktionieren Terroristen Menschen, die glauben, die Erde sei eine Scheibe – es gibt sie wirklich! Stahlbad für Islamisten – Warum das «Lies!»-Verbot richtig und sinnvoll ist Ist auch Narzisst Donald Trump das Ebenbild Gottes? Lieber Sport als Beten: Warum Frommen das Geld für Sportlager nicht gestrichen werden darf Gott hat Donald Trump reich beschenkt – behauptet seine Pastorin Legt uns Gott oder die Migros die Eier ins Osternest? Warum liess Gott zu, dass die Juden Jesus ans Kreuz schlagen durften? Gegen Masern und Mumps hilft Impfen, gegen Aberglauben und Dummheit leider nicht Gott stiftet Verwirrung und macht unseren Geist konfus Die Saat von rechts geht auf: 55 Prozent der Europäer befürworten den Muslim-Bann Exodus bei Scientology: Die Stars verlassen das sinkende Schiff SVP-Politiker zu Gast bei Sektenguru Ivo Sasek – die unheiligen Allianzen der Volkspartei Das Bollwerk der Homöopathen wankt, die Globuli verlieren an Glanz Tödliche Heilmethode führt zu sektenhafter Verblendung Warum hast du Angst vor dem Tod, wenn doch das Paradies wartet? In der Kirche ist der Satan ein Teufel – verbannt ihn an die Fasnacht! Gott, der bessere Tennisspieler? Er hätte Wichtigeres zu tun Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare