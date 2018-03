Blogs

Sektenblog

Kopftuch tragen, um sich vor Pädophilen zu schützen?



Müssen 7-jährige Muslimas ein Kopftuch tragen, um sich vor Männern zu schützen?

Eine Zürcher Moschee will, dass schon kleine Mädchen ihre Haare bedecken. Welche Strukturen dahinter stecken.

Religion und Sexualität passen irgendwie nicht zusammen. Wobei die Aversion nicht von der Sexualität ausgeht – ihr ist es nämlich völlig egal, ob Menschen an einen Gott glauben. Der Konfliktfaktor sind die Glaubensgemeinschaften. Mir ist keine bekannt, die ein unverkrampftes Verhältnis zur Geschlechtlichkeit von uns Menschen hat.

Markenleader in dieser Sparte ist der Islam – zumindest unter den grossen Religionen. Seine Sexualmoral ist nicht nur repressiv und aus psychologischer Sicht verheerend, sondern auch frauenfeindlich.

Die patriarchalen Strukturen spielen auch in den Glauben hinein. Es sind die Männer die sagen, wo Gott hockt. Und wie die Frauen ihr Leben zu führen haben. Diese sind im radikalen Islam Menschen zweiter Klasse.

Bild: keystone

Das zeigt sich bei den Kleidervorschriften. Die Männer bestimmen, was die Frauen zu tragen haben. Respektive, was sie verdecken müssen. Nämlich alles, was einer Frau ein «Gesicht» verleiht, ihr ein Gefühl der Freiheit vermittelt, ihr Wohlbefinden prägt und ihre Individualität bestimmt.

«Wie Sie sehen, ist es notwendig, dass sich Mädchen von 7 Jahren an verschleiern.»

Das ist Unterdrückung pur. Wenn Frauen behaupten, sie würden freiwillig und aus Überzeugung das Kopftuch oder die Burka tragen, sind Zweifel angebracht. Denn ohne den repressiven Glauben und die Kleiderdoktrin würde sich heute wohl keine Muslima verschleiern. Auf diese lebensbehindernde krude Idee käme niemand von sich aus. Die Nagelprobe kann man mit der Frage machen: Warum tragen eigentlich Männer keinen Gesichtsschleier und schützen sich vor den lüsternen Blicken der Frauen?

Welch absurde Auswüchse die repressive Sexualmoral im Islam entwickeln kann, zeigte Journalist Michael Meier kürzlich im Tages-Anzeiger. Er entdeckte auf der Homepage der türkischen Moschee an der Calandastrasse in Zürich-Altstetten einen Eintrag zur Frage, ab welchem Alter Mädchen ein Kopftuch tragen sollen.

Bild: keystone

Die Antwort: «7- bis 10-jährige Mädchen mit einer gewissen Ausstrahlung und alle Mädchen über 15 oder in der Pubertät sollen ihren Kopfbereich, Haare, Arme und Beine verhüllen. Es ist ihnen verboten, sich fremden Männern zu zeigen. Wie Sie sehen, ist es notwendig, dass sich Mädchen von 7 Jahren an verschleiern.» So stehe es im islamischen Katechismus.

Im Klartext: Die Verschleierung wird sexuell begründet. Frauen müssen sich in der Öffentlichkeit verhüllen, damit die sexuelle Fantasie der Männer nicht angeregt wird. Offenbar glauben die islamischen Sittenwächter nicht daran, dass die männlichen Gläubigen ihre sexuellen Bedürfnisse zügeln können. Nicht einmal in der Öffentlichkeit.

Sektenblog Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die rigide, lebensfeindliche Sexualmoral des Islams befeuert die Fantasie der Männer anscheinend auf unheilvolle Weise. Die Männer sind das Problem, für die Lösung müssen aber die Frauen sorgen.

Man kann sich vorstellen, was es heisst, wenn schon siebenjährige Mädchen ein Kopftuch tragen müssen. Sie sollen offensichtlich vor pädophilen Männern geschützt werden.

Sektenblog Esoterische Sozialarbeiterin löst jahrelangen Schulstreit aus So konstruieren Sekten Fake News auf der Glaubensebene Lass dich von der Quantenmedizin nicht täuschen Der unaufhaltsame Niedergang der Kirchen – und auch der Islam wird Probleme bekommen Wellnesskult, Konsumrausch und Alternativmedizin als Ersatzreligion Wie ist das nun mit Gott? Existiert er oder ist er nur ein Mythos? Und sie trinken Reinigungsmittel – als sei es ein Zaubertrank Gottes Die 16-jährige Christina ist der neue Star am Esoterik-Himmel – was dahintersteckt Wenn der Papst den Satan um die Ecken schleichen sieht, wird's gefährlich Raus aus der Kirche, rein in die Esoterik So hilft Trump den Evangelikalen, die Endzeit vorzubereiten Gott ist tot, weil er keinen evolutionären Nutzen bringt Die Sterbehilfe in der Schweiz steht vor einem Quantensprung – ob Gott was dagegen hat? Wagt Trump den Steuerkrieg gegen Scientology? Wie der «Beobachter» Spuk-Phänomenen auf den Grund geht – und grandios scheitert Denkst du schon oder glaubst du noch? Weshalb Wissenschaften keine Ersatzreligion sind Organspende: Was passiert mit dem Herz nach dem Tod? Wieso der Vergleich mit der Sintflut immer hinkt – und welche Probleme Noah gehabt hätte Keine Spur vom Paradies – wo bitte geht’s zum Himmel? Die rechten Fundis sehen in Papst Franziskus einen Ketzer Schweigen ist Gold – wie Geistheiler Braco die Welt narrt und dick Kasse macht Die dunkle Seite des Dalai Lama Der Sinn des Lebens liegt in uns – und eher nicht im Jenseits Hört Gott zu, wenn Gläubige beten? Antwortet er gar? Zweifel sind angebracht Es gibt keine Wasseradern – aber teure Geräte, die sie «abwehren» Für Fromme ist Kritik am Glauben Gotteslästerung. Warum eigentlich? Ist die Mutter Gottes an Maria Himmelfahrt tatsächlich zu Jesus aufgestiegen? Bruder Klaus, auch wenn du etwas kauzig warst – Blocher und Huonder hast du nicht verdient Autsch! Das SRF «pilgert» direkt in die Arme der katholischen Kirche Sektenphänomen in der Politik: Die Guru-Allüren von Trump, Putin, Erdogan und Co. Aussteigerin: «Drogen und Tantra sind eine toxische Kombination» Wenn Heiler die Hände auflegen, wundert sich der Krebs Zum Teufel mit der Hölle! Ist religiöse Erziehung eine sanfte Art der Indoktrination? Vorsicht: Vegane Ernährung kann für Kinder tödlich sein «Tot und wieder lebendig»: Gläubige berichten von Wunderheilungen Sind Gläubige die besseren Menschen? Wohl nur während des Gottesdienstes Alle Artikel anzeigen

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



Du kannst Hugo Stamm auf Facebook und auf Twitter folgen.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare