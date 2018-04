Blogs

Renato Kaiser: So attraktiv ist Sozialhilfe



Die Sozialhilfe nimmt uns Schweizern die Frauen weg!

Habt ihr euch auch schon überlegt, eure Partner*in zu verlassen, weil sie zwar schon unglaublich attraktiv ist und ihr sie sehr fest liebt, aber eben doch nicht so unglaublich attraktiv findet wie die Sozialhilfe?

Also wenn es nach der «Weltwoche» geht, dann ist die Sozialhilfe tatsächlich so attraktiv, dass sich junge Frauen deswegen trennen. Das ist natürlich ziemlicher Stuss, findet Renato Kaiser. Denn wenn die Sozialhilfe so eine lukrative Option gewesen wäre, dann hätte er das wohl gemerkt. Gerade er! Warum, erfahrt Ihr im Video.:

Video: watson/Renato Kaiser

copyright: johanna bossart

