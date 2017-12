Blogs

Marroni nicht zu mögen – ist das ein Verbrechen gegen die Swissness?



Marronistände sind jetzt überall. Sie gehören zum Winter in der Schweiz. Gut, dass Emily sie liebt. Sehr. So sehr. Believe me.

2m 1s Marroni nicht zu mögen: Ein Verbrechen gegen die Swissness? Video: watson/Emily Engkent

Für die Unkultivierten, die das Lied nicht kennen: Nat King Cole – The Christmas Song.

Umfrage Bist du überzeugt? Ja, Emily liebt Marroni. Ist ja klar.

Nein, ich muss sehen, wie sie eine ganze Tüte isst!

Ich glaube den Fake-News-Medien kein Wort. Marroni existiert gar nicht!

Jodelejodolloolololololeleleleljooohoooooooooo!

Bernie Sanders.

