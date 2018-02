Digital

Amazon

Amazon Echo, Google Home oder Sonos? Die besten Smart-Lautsprecher im Vergleich



bild: spiegel online

Das sind die 13 besten Smart-Lautsprecher, die du momentan kaufen kannst



«Alexa, mach das Licht an»: Smarte Lautsprecher, die nebst dem Abspielen von Musik solche Befehle ausführen, könnten bald in vielen Wohnzimmern stehen. Wir haben 13 dieser Geräte ausprobiert – plus eine spannende Open-Source-Alternative.

Matthias Kremp / spiegel online

Künstliche Intelligenzen wie Alexa und der Google Assistant sollen künftig unsere digitalen Kumpels und Butler zugleich sein. Egal, was man sie fragt, sie wissen immer eine Antwort, wenn auch nicht immer die richtige. Und wenn wir unsere Wohnungen hinreichend vernetzt haben, nehmen sie uns eigentlich simple Aufgaben wie das Einschalten von Lampen und das Bedienen der Musikanlage ab.

In der Regel versuchen die Geräte sogar selbst, die Musikanlage zu sein, denn um die digitalen Assistenten per Sprache steuern zu können, braucht man Mikrofone und einen Lautsprecher. Die meisten Hersteller haben das zum Anlass genommen, Geräte, über die man mit Alexa und Assistant spricht, auch gleich zu kleinen Aktivlautsprechern zu machen.

Wir haben die wichtigsten derartigen Geräte ausprobiert und dabei geprüft, wie gut sie in verschiedenen Alltagssituationen funktionieren. Welche Eigenheiten Geräte wie Amazons Echo und der Google Home dabei offenbarten, ob sie unseren Ohren schmeichelten oder das Gegenteil, und ob billige Kopien aus China genauso gut sind, liest du im Folgenden:

1) Amazon Echo (2. Generation)

Drei Jahre nach der Markteinführung des ersten smarten Lautsprechers hat Amazon seinen Echo gerade überarbeitet. Ein vollkommen neues Gerät ist die neue Version aber nicht geworden. Der Klang wurde verbessert, bleibt aber auf dem Niveau eines besseren Küchenradios. Ausserdem wurde die Mikrofontechnik verbessert.

bild: spiegel online

Die sieben Mikros funktionieren tatsächlich sogar ziemlich gut, wenn man Musik hört oder aus mehreren Metern Entfernung mit dem Gerät spricht. Neu ist auch, dass man den Look des Geräts mit wechselbaren Hüllen verändern kann. Die beste Neuerung ist aber, dass der Preis gesenkt wurde: auf nun 100 Franken.

Amazon Preis: Rund 100 Franken

2) Amazon Echo Plus

Die Plus-Variante des Echo ist fast doppelt so hoch wie das Standardmodell - und gut 50 Franken teurer. Für den Aufpreis bekommt man dieselben Funktionen und einen spürbar besseren Sound mit ausgeprägten Bässen.

Wichtiger noch: Im Echo Plus steckt ein Smart-Home-Hub. Über den lassen sich manche Smart-Home-Geräte steuern. Den Mehrpreis hat man deshalb schnell wieder drin, wenn man etwa Hue-Lampen von Philips installieren will. Den Hue Bridge genannten Hub von Philips, Listenpreis 60 Franken, kann man sich dann nämlich sparen. Die Lampen lassen sich über den Echo Plus vernetzen und per App und Stimme steuern.

Amazon Preis: Rund 150 Franken

3) Amazon Echo Dot

Der Echo Dot ist die Lösung für Pragmatiker. In ihm steckt dieselbe Technik wie in seinen beiden grösseren Gegenstücken, allerdings gepaart mit einem winzigen Lautsprecher. Der reicht gerade, um Alexas Antworten wiederzugeben oder darüber mit anderen Echo-Nutzern zu telefonieren, für Musik ist er ungeeignet. Dafür ist der Echo Dot günstig. In Sonderaktionen bietet Amazon den kleinen Echo fast zum halben Listenpreis an.

Amazon Preis: Rund 60 Franken

4) Amazon Echo Show

Als einziger Echo hat dieses Modell einen Farbbildschirm. Die dafür notwendige Technik macht ihn leider dick und schwer. Dafür kann der Echo Show aber auch mehr als seine kleineren Brüder. So werden zu manchen Antworten passende Grafiken, Bilder oder Texte angezeigt.

Lässt man ihn Musik abspielen - die Klangqualität ist etwas besser als beim Echo -, werden die CD-Cover eingeblendet, teilweise samt Songtext. So wird die kleine Kiste zur Mini-Karaoke-Box. Oder zum Mini-Fernseher, denn auch Amazon Video kann man abrufen. Bildtelefonate sind möglich, sofern der Gesprächspartner einen Echo Show oder ein Smartphone mit Alexa-App hat. YouTube funktioniert derzeit leider nicht, ebensowenig Skype.

Amazon Preis: Rund 220 Franken

5) Amazon Echo Spot

Was der Echo Dot für den Echo ist, ist der Echo Spot für den Echo Show: eine kleinere, billigere Version derselben Idee. Während der Echo Dot allerdings eher den Eindruck einer Sparversion macht, ist der Spot die Spassversion des Echo Show. Er sieht besser aus, passt überall hin und bietet alle Möglichkeiten des Show, bloss in klein. In unserem Test machte er eine gute Figur. Nur zum Filmegucken sollte man das kleine Ding lieber nicht benutzen.

Amazon Preis: Rund 130 Franken

6) Amazon Fire TV/Fire TV Stick

Auch mit den beiden aktuellen TV-Sticks von Amazon lässt sich Alexa nutzen. Genau wie beim Echo Show werden dabei zusätzliche Informationen auf dem Bildschirm eingeblendet. Der feine Unterschied: Alexa muss hier stets per Druck auf die Mikrofontaste der Fernbedienung aktiviert werden.

Ist man den freihändigen Umgang mit Alexa noch nicht gewohnt, mag das kein Problem sein. Lustigerweise neigt man dazu, die Fernbedienung beim Einsprechen der Befehle wie ein Mikrofon zum Mund zu führen, was im Grunde überflüssig ist. Alexa reagierte im Test auch dann noch zuverlässig, wenn man die Fernbedienung lässig neben sich liegen hatte.

Der Griff zum teureren Fire TV lohnt nur, wenn man unbedingt 4K-Auflösung haben möchte, ansonsten tut es auch der Fire TV Stick, der für Streaming und die meisten Apps genug Leistung liefert.

Amazon Preis: Rund 40 Franken

7) Amazon Fire HD 10

Auch Amazons aktuelles 10-Zoll-Tablet kann man für Alexa verwenden. Zum Musikhören taugt das Gerät mit seinen kleinen Lautsprechern zwar noch weniger als die meisten smarten Lautsprecher, aber es kann Wissensfragen beantworten und zum Shoppen bei Amazon und zur Steuerung smarter Hausgeräte verwendet werden.

Im Test funktionierte das in einem rund zwölf Quadratmeter grossen Raum prima. Im dreimal so grossen Wohnzimmer musste man schon mal etwas lauter werden, um vom Tablet-Mikrofon gehört zu werden.

Amazon Preis: Ab 180 Franken

8) Auvisio ZX-1660-919

Klanglich darf man hier nicht viel erwarten und muss sich mit einem Sound zufrieden geben, bei dem viel Plastik und wenig Bässe mitschwingen. Per App lassen sich zwei dieser Geräte zu einem Stereopaar verbinden. Im Test funktioniert das sogar in Kombination mit dem Eufy Genie (siehe unten). Die Technik der beiden Geräte ist demnach sehr ähnlich: Sie lässt sich über dieselbe App ansteuern, die zudem schlecht lokalisiert wurde und Sätze hervorbringt wie: «Möchte sie ihr gerät Sprache deutsch?»

Auvisio Preis: Rund 149 Franken

9) Sonos One

Der Sonos One ist das einzige Gerät im Test, dem man wirklich guten Sound attestieren kann. Insbesondere wenn man die TruePlay-Funktion zur Anpassung des Klangs an den jeweiligen Raum nutzt, lohnt sich die Investition in diesen Lautsprecher.

Die Alexa-Integration in das Sonos-System ist dagegen noch nicht perfekt. Zwar kann der Sonos One alles, was Amazons Echos auch können: Wenn es aber um die Steuerung eines Systems vernetzter Sonos-Lautsprecher geht, stösst man schnell an Grenzen und greift lieber wieder zum Smartphone als Controller.

Sonos Preis: Rund 229 Franken

10) Google Home

Der Google Home ist fast genauso gross wie der Amazon Echo, er klingt subjektiv aber etwas besser als Amazons Vorbild. Im unteren Frequenzbereich hört es aber auch hier bei den Tiefmitten auf, echte Bässe schafft das Gerät nicht. Um sich beim Kochen berieseln zu lassen, ist das okay, ansonsten bekommt man für den Preis eines Google Home besser klingende Lautsprecher.

Die angeschrägte Oberseite enthält die Mikrofone und ist zudem berührungssensitiv, sodass man darauf mit Fingerbewegungen die Lautstärke regeln kann. Die Mikrofone funktionieren auch aus einigen Metern Entfernung noch gut.

Google Preis: Rund 149 Franken

11) Google Home Mini

Der Home Mini ist Googles Antwort auf den Echo Dot. Googles Version sieht mit ihrem Stoffbezug allerdings weniger technisch aus als das Amazon-Gerät. Von der Funktionalität entspricht auch hier der kleine Ableger weitgehend seinem grossen Vorbild. Der Klang des kleinen Google ist jedoch merklich besser als der des Echo Dot. Wirklich Musik hören will man mit dem Gerät aber nicht, ausser man bruzelt dabei gerade etwas Leckeres zum Abendessen zusammen. Zum Steuern von Smart-Home-Geräten eignet sich der Kleine bestens, über seine Mikrofone versteht er indes nur, was man von ihm will, solange die Umgebung nicht zu laut ist.

Google Preis: Rund 59 Franken

12) Mobvoi Tichome Mini

Mit dem Tichome Mini hat die chinesische Firma Mobvoi eine interessante Alternative zum Home Mini im Angebot. Der Tichome Mini ist allerdings deutlich dicker und breiter. In seinem Inneren steckt ähnliche Technik wie bei Google, zumindest kann er alles, was Googles Lautsprecher auch kann - und mehr. Denn der TicHome Mini funktioniert im Akkubetrieb ohne Steckdose und ist laut Hersteller wasserdicht.

Damit bietet er sich als intelligentes Duschradio an. Im Test jedenfalls hielt das Gerät eine Dusche schadlos aus. Nur ans Netzteil sollte man es nach einem Duschbad nicht sofort wieder stecken, da die USB-Buchse nicht geschützt ist und deshalb voller Wasser sein kann. Die vom Hersteller beworbene Funktion, ein Smartphone per NFC zu koppeln, hat im Test nicht funktioniert. Der Klang reicht trotz des vergleichsweise hohen Preises gerade mal fürs Duschen.

Mobvoi Preis: Rund 90 Franken

13) Sony LF-S50G

Ein weiteres Extrem ist der LF-S50G, den Sony auch als «kabellosen Lautsprecher mit integriertem Google Assistant» bezeichnet. Funktionell mit dem Google Home identisch, hat auch er ein paar Extras. Zum einen ist das eine integrierte Digitaluhr, zum anderen ein gegen Spritzwasser geschütztes Gehäuse. Man kann das Gerät also mit ins Bad nehmen, mit unter die Dusche sollte es aber nicht.

Vorgesehen ist eine berührungslose Steuerung des LF-S50G über Sensoren, sodass man ihn auch mit nassen oder fettigen Fingern bedienen kann, indem man mit der Hand über dem Gerät kreist und wischt.

Im Test hat das selten bis gar nicht geklappt. Auch klanglich erfüllt der Sony nicht die Erwartungen, die sein Preis schürt. Besser als ein Google Home klingt das Gerät sicher, aber bei Weitem nicht so gut wie der gleich teure Sonos One. Dafür fehlen ihm durchsetzungsfähige Bässe und die Fähigkeit, auch bei hoher Lautstärke einen sauberen Sound zu produzieren.

Sony Preis: Rund 229 Franken

Die Alternative zu Amazon, Google und Co.: Dieser Sprachassistent setzt auf Open Source Der Smart-Lautsprecher Mycroft Mark II setzt im Gegensatz zur Konkurrenz auf quelloffene Software. Das Startup hinter dem Open-Source-Gerät verspricht, dass keinerlei Spracheingaben auf den Servern des Herstellers gespeichert werden. Damit scheint das Gerät vor allem für Nutzer interessant, die ihre Sprachaufzeichnungen nur ungern US-Konzernen wie Amazon, Google oder Apple überlassen.

Das Fazit

Der Markt für smarte Lautsprecher wird immer unübersichtlicher. Umso mehr, wenn in Kürze auch noch Apple mit seinem HomePod samt Siri hinzukommt. Die derzeit beste Kombination aus vielen Funktionen und gutem Sound bietet Amazons Echo Plus. Das Gerät lohnt sich wegen des integrierten Smart-Home-Hubs besonders, wenn man sein Zuhause ohnehin mit intelligenter Beleuchtung und Ähnlichem versorgen will.

Wer das nicht braucht, ist mit dem Echo Dot und dem Google Home Mini gut beraten. Beide bieten für wenig Geld viele Funktionen. Nur klanglich kann man sie vergessen. Aber wem es in erster Linie um den Sound geht, der ist derzeit mit dem Sonos One am besten beraten.

