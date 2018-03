Fast alle kopieren Apple – und zwar so, dass es weh tut 🙈

Lese-Tipp

Wer sich für die Hintergründe interessiert, warum das Galaxy S9 ohne Monobraue auskommt, wird beim Online-Medium Boy Genius Report fündig: The real reason why the Galaxy S9 doesn’t have an iPhone X notch (BGR). Kurz zusammengefasst: Apple hat sich bei der 3D-Kamera-Technologie einen mehrjährigen Vorsprung auf die Android-Konkurrenz gesichert: unter anderem durch geschicktes Taktieren und Exklusiv-Verträge mit einem wichtigen Zulieferer. Nur zwei Hersteller aus China sollen auf absehbare Zeit mit eigenen 3D-Kameras nachziehen können: Xiaomi und Huawei. Wobei die 3D-Kamera bei dem für Ende März erwarteten Huawei P20 nicht vorne, sondern auf der Geräterückseite positioniert sein soll.