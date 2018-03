Digital

Android

Huawei enthüllt das P20 Pro im Livestream: Das erste Android-Smartphone mit 40 MP-Kamera



Huawei enthüllt das erste Android-Smartphone mit 40-Megapixel-Kamera – das musst du wissen

Ab 15 Uhr stellt Huawei mehrere neue Smartphones im Livestream vor. Das Top-Modell Huawei P20 Pro soll einen fast verlustfreien 5-fach Zoom bieten. Erreicht wird dies mit einer neuen 40-Megapixel-Kamera, die mit zwei weiteren Kamera-Sensoren kombiniert wird.

Gleich drei neue Smartphones will Huawei heute in Paris präsentieren. Für Otto Normalverbraucher ist das reguläre Huawei P20 gedacht, während Sparfüchse mit dem P20 Lite bedient werden. Gespannt sein darf man vor allem auf das Spitzenmodell P20 Pro, das (unseres Wissens) erste Android-Smartphone mit einer 40-Megapixel-Kamera.

Vor Jahren hatte Nokia mit dem Nokia 808 Pure View und dem Lumia 1020 bereits zwei 41-MP-Smartphones im Angebot, die aber mit Symbian bzw. Windows Phone als Betriebssystem liefen.

Hier gibt's die Show live Video: YouTube/Huawei Mobile

Das Techportal Winfuture hat das Datenblatt zum Huawei P20 Pro bereits in die Hände bekommen. Gemäss den vorliegenden Informationen sei das Smartphone «vor allem in Sachen Kamera beeindruckend ausgestattet». So wird das Gerät auf der Rückseite eine Kombination aus drei Kamerasensoren mitbringen. Der Hauptsensor wird mit 40 MP auflösen, der zweite Hauptsensor, der eine Art Teleobjektiv ist, löst mit 8 Megapixel auf.

Der dritte Kamera-Sensor auf der Rückseite löst mit 20 Megapixeln auf. Er dient vermutlich wie schon bei früheren Dualcam-Smartphones von Huawei dazu, mehr Schärfe und Kontrast zu ermöglichen.

Wozu braucht ein Smartphone eine 40-MP-Kamera?

Es geht nicht primär darum, Fotos mit 40 Megapixeln zu schiessen. Die drei Kameras ermöglichen laut Winfuture einen optischen 3-fach Zoom bzw. einen 5-fachen Hybridzoom. Beim optischen Zoom wird der Bildausschnitt ohne Qualitätsverlust vergrössert.

Doch was versteht Huawei unter Hybridzoom? Hier kommt die 40-MP-Kamera in Spiel. Winfuture erklärt dies so:

«Nimmt man mit dem neuen Top-Modell ein Foto mit fünffacher Vergrösserung auf, werden die zusätzlichen Bildinformationen, die der 40-Megapixel-Sensor liefert, mit den Daten des Telesensors vereint, um so letztlich eine fünffache Vergrösserung bei fast identisch sehr hoher Qualität zu erzielen.»

Das klingt fast so, als hätte Huawei sechs Jahre nach dem Nokia 808 die Pure-View-Technologie kopiert und erfolgreich in ein dünnes Smartphone gepackt.

Anders gesagt: Huawei bietet mit dem neuen Top-Modell P20 Pro dreifache Vergrösserung ohne Qualitätsverlust und verspricht fünffache Vergrösserung fast ohne Qualitätsverlust.

Ob dieses Versprechen eingehalten werden kann, muss der Praxistest zeigen. Zum Vergleich: Die grössten Rivalen, Samsung und Apple, kommen in ihren teuersten Modellen nicht über einen 2-fachen optischen Zoom hinaus und der zusätzliche Digital-Zoom ist eigentlich nicht zu gebrauchen.



Alle Infos zum Huawei P20 Pro und zum erschwinglicheren P20 erfahren wir ab 15 Uhr im Livestream.

(oli)

Bitte sei einfach keiner dieser Selfie-Typen! Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Warum das unterschätzte Nokia 8 ein echter Geheimtipp ist

Das könnte dich auch interessieren: Jubelt, heute ist Chip and Dip Day! Und wir schenken dir 7 hammergeile Dip-Rezepte Das sind die 10 längsten Nonstop-Linienflüge der Welt Zum Glück müssen wir nicht Deutsch lernen! So lacht das Internet über unsere Sprache Trump kämpft an 5 Fronten – kann das gut gehen? «Hatte ohne Kondom Sex mit Trump» – Die 6 wichtigsten Aussagen aus dem Pornostar-Interview Stadtrat, Grossrat, Nationalrat: Erich Hess tanzt auf allen Hochzeiten Nie wieder Chaos – so richtest du dein Zuhause minimalistisch ein Martullos Verband zieht gegen die SVP in die EU-Schlacht Wir sind alle ein bisschen Huber. Ja wirklich! Hier kommt dein Lieblingsquiz! Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare